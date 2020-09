Pentru că se retrag, SUA nu vor plăti contribuțiile la OMS pentru 2019-2020, dar vor finanța anumite programe

Statele Unite ale Americii nu vor plăti cele circa 80 de milioane de dolari pe care le datorează Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), dar vor redirecţiona aceşti bani pentru a ajuta la plata facturii SUA la ONU, în New York, a declarat miercuri o oficialitate americană, citată de Reuters. Totodată, preşedintele Donald Trump a fost de acord să plătească 108 milioane de dolari OMS pentru finanţarea unor programe împotriva poliomielitei şi a gripei, în ciuda faptului că este în continuare hotărât să se retragă din acest organism în iulie 2021, a relatat EFE.

Organizația Mondială a Sănătății

SUA intenţionează să părăsească OMS, cu sediul la Geneva, la 6 iulie 2021, după ce preşedintele Trump a acuzat organizaţia că a devenit o marionetă a Chinei în timpul pandemiei de coronavirus, acuzaţii respinse de OMS.



''Vă aducem în atenţie declaraţiile anterioare prin care ne exprimam regretul faţă de decizia SUA de a se retrage. Aşteptăm noi detalii, pe care le vom analiza cu atenţie'', a declarat o purtătoare de cuvânt a OMS a declarat joi, într-un e-mail de răspuns la o solicitare de a comenta.



În conformitate cu legislaţia americană, Trump a fost nevoit să dea un preaviz de un an în ceea ce priveşte retragerea SUA din OMS şi este obligat să achite cotizaţia pe care Washingtonul o datorează organizaţiei în actualul an fiscal.



Nerissa Cook, ''numărul doi'' din cadrul Biroului pentru Afacerile Organizaţiilor Internaţionale de pe lângă Departamentul de Stat, a declarat că în prezent SUA datorează OMS circa 18 milioane de dolari pentru anul financiar 2019 şi 62 de milioane de dolari pentru anul financiar 2020. Ea a declarat că aceste sume vor fi redirecţionate pentru a acoperi cheltuielile SUA la New York pentru ONU.



SUA aveau inclusă în buget suma de 123 de milioane de dolari pentru OMS pentru această perioadă fiscală (octombrie 2019 - septembrie 2020): 58 de milioane au fost deja plătite către OMS înainte ca Trump să anunţe, în aprilie, suspendarea contribuţiilor SUA la organizaţie.



Lawrence Gostin, profesor universitar la Facultatea de Drept Georgetown din Washington, D.C., a comentat într-un tweet că redirecţionarea fondurilor OMS este ''imorală... şi evident ilegală''. SUA trebuie să-şi respecte toate obligaţiile financiare, a insistat el, adăugând: ''Trump acţionează unilateral, cu (sau fără) Congres şi încălcând legea''.



Pe de altă parte, într-o conferinţă de presă telefonică, funcţionari ai administraţiei Trump au explicat miercuri că 108 milioane de dolari vor fi folosiţi pentru a subvenţiona eforturile împotriva poliomielitei şi a gripei în Libia, Siria, Pakistan şi Afganistan. Decizia reprezintă o victorie pentru acei membri ai administraţiei Trump care consideră că Washingtonul îşi pune în pericol securitatea dacă suspendă toate contribuţiile la OMS, comentează EFE.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI