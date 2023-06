Pentagonul anunţă o nouă tranşă de ajutor militar de 2,1 miliarde de dolari, pentru Ucraina. Zelenski: Apreciem sprijinul puternic pentru Ucraina în lupta noastră

Această tranşă cuprinde muniţie suplimentară pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, sisteme şi rachete de apărare antiaeriană Raytheon (RTX.N) HAWK, obuze de artilerie de 105 mm şi 203 mm, sisteme aeriene fără pilot la bord AeroVironment (AVAV.O) Puma, muniţie pentru sisteme de rachete cu ghidare laser şi sprijin pentru instruire şi mentenanţă, precizează Ministerul Apărării într-un comunicat.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a transmis mulțumiri pentru acest ajutor, într-o postare pe Twitter:

”Mulțumesc președintelui SUA pentru pachetul de asistență de securitate de 2,1 miliarde de dolari. Apreciem sprijinul puternic pentru Ucraina în lupta noastră împotriva agresiunii ruse din partea poporului american. Pe fondul terorii rusești și ecocidului fără precedent din cauza exploziei Barajului Kakhovka, acest lucru este mai important ca niciodată. Pas cu pas ne apropiem de eliberarea pământului ucrainean!”, a scris Zelenski.

