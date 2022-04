Pentagon: Rușii se deplasează doar câțiva kilometri pe zi, de teamă să nu depășească liniile de aprovizionare. "Nu mai lovești Mariupol dacă ești de părere că l-ai cucerit deja". Mișcări de trupe

Potrivit Pentagonului, mai multe forțe rusești încep să se mute de la orașul port Mariupol.

Forțele care părăsesc Mariupol s-au îndreptat până acum spre nord-vest, spre regiunea Zaporizhzhia, la sud de Dnipro, un alt punct de importanță majoră.

"Continuă să țintească Mariupol atât cu lovituri aeriene, cât și cu artilerie", a indicat oficialul american. "Nu faci asta dacă ești de părere că orașul îți aparține", a adăugat el, citat de Lamothe.

Pentagonul evaluează că Rusia mai are în jur de 92 de grupuri tactice de batalion implicate în războiul din Ucraina.

Numărul a crescut cu câteva grupuri față de săptămâna trecută, pe măsură ce forțele lui Putin continuă să reseteze unitățile după eșecurile înregistrate până acum și să le retrimită în luptă.

Potrivit datelor Washingtonului, încă 20 de grupuri tactice de batalion sunt plasate în apropiere de graniță, gata să intre în Ucraina. Stadiul lor operațional nu este clar.

Inițial au fost concentrate la graniță peste 130 de grupuri tactice de batalion.

În regiunea Donbas, Rusia a înregistrat un progres "lent" și "inegal", potrivit oficialului american.

El a confirmat că, în unele zone, forțele ucrainene au reușit să împingă forțele inamice.

Rușii se deplasează doar câțiva kilometri pe zi, în ceea ce pare a fi un efort concertat de a nu-și depăși liniile de aprovizionare.

Este o schimbare notabilă față de ceea ce au făcut la început în mod repetat, eșuând de fiecare dată.

Potrivit datelor Pentagonului, peste 1.900 de rachete au fost lansate spre Ucraina în 63 de zile de la declanșarea invaziei.

Cele mai multe sunt trase acum în Mariupol și în regiunea Donbas.

De asemenea, Pentagonul evaluează că 60% din cele 90 de piese de artilerie Howitzer promise Ucrainei au ajuns deja în țară.

Instruirea forțelor ucrainene pe mai multe sisteme continuă în afara Ucrainei. Militarii sunt învățați cum să manevreze artileria, cum să folosească sistemele de apărare anti-aeriană primite din Occident și cum funcționează transportoarele blindate M113.

Ministrul canadian al Apărării, Anita Anand, a confirmat joi că forțele țării sale îi antrenează pe cei ucraineni în privința folosirii artileriei de tip Howitzer.

Declarația a fost făcută la o conferință de presă la Pentagon, după întâlnirea cu secretarul american al Apărării, Lloyd Austin.

"Am intensificat sprijinul livrând obuziere M777 forțelor ucrainene și pot confirma că soldații canadieni își antrenează acum omologii ucraineni în utilizarea acestor arme", a declarat Anand, citată de CNN.

Meanwhile, @SecDef is meeting today at the Pentagon with his Canadian counterpart, @AnitaAnandMP. Canada this week said it will provide M777 howitzers and some long-range, precision Excalibur rounds that can be used in them to Ukraine.