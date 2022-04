Pentagon: Orașul asediat Mariupol încă este disputat. Ucrainenii luptă în continuare: "Este orașul lor și parte din țara lor și nu au renunțat la el"

"Evaluarea noastră de astăzi este că Mariupol este încă teritoriu contestat și că ucrainenii încă luptă pentru a-l apăra și pentru a-i împiedica pe ruși să-l captureze", a spus Kirby, la un briefing.

"Ați văzut chiar voi imagini, ați văzut ce distrugeri au produs loviturile aeriene ale Rusiei asupra orașului, dar evaluarea noastră este că ucrainenii încă luptă pentru el", a adăugat reprezentantul Pentagonului.

Potrivit lui Kirby, rușii vor să preia controlul asupra orașului pentru a putea dispune de orientarea strategică în ofensiva asupra estului Ucrainei.

"Le-ar oferi acces terestru neîngrădit și fără piedici între Donbas și Crimeea", a spus Kirby, referindu-se implicit la declarațiile Moscovei privind concentrarea atenției pe zona de est a Ucrainei.

Mariupol reprezintă seva vieții economice a Ucrainei, a ținut să sublinieze Kirby. "Este orașul lor și parte din țara lor și nu au renunțat la el", a spus el.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că zeci de mii de oameni au murit în Mariupol. Marți seară, șeful administrației regionale Donețk, Pavel Kirilenko, a indicat că între 20 de mii și 22 de mii de locuitori din oraș și din zonele învecinate și-au pierdut viețile.

The head of the #Donetsk Regional State Administration, Pavel Kirilenko, said that between 20,000 and 22,000 people died in #Mariupol and neighboring areas of the besieged city.



Kirilenko also added that the calculation of victims is complicated by continuous hostilities. pic.twitter.com/jRHzP6wqtw