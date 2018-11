COOLTURA Singură la nunta mea EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Marta Bergman s-a născut în București, dar s-a mutat de copil în Belgia. După ce a absolvit Institutul de Arte din Bruxelles, a revenit în România şi a început să facă documentare despre comunitatea romă şi rolul femeii în societatea contemporană.

"Singură la nunta mea" este povestea Pamelei, o tânără din comunitatea romă, o femeie spontană și amuzantă. Ea visează la libertate și preferă să caute necunoscutul, renunțând la tradițiile care o sufocă.

Este un film despre curaj și încercarea de a-ți depăși condiția.

Povestea personajului principal are nenumărate puncte comune cu cea a actriţei Alina Şerban.

Născută într-o familie de romi din România, Alina a urmat cursuri ale Royal Academy of Dramatic Art din Londra şi Tisch School of the Arts din New York. Acum scrie, joacă şi regizează.

Clejaniul se regăsește în film, muzica este semnată de Vlaicu Golcea, iar vioara care se aude este mânuită de Caliu, unul dintre membrii tarafului.

