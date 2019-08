Noaptea pelerinajelor EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Peste 30 de mii de credincioși, în pelerinaj la Mănăstirea Nicula

A fost noapte albă pentru peste 30 de mii de credincioși veniți la Mănăstirea Nicula, unde se află icoana Maicii Domnului, despre care se spune că este făcătoare de minuni. Pelerinii au venit din toate colțurile țării pentru a sărbători Adormirea Maicii Domnului și hramul lăcașului de cult.

Zeci de mii de credincioși au petrecut noaptea în corturi. Toți au așteptat că icoana Maicii Domnului să fie scoasă și purtată de preoți în jurul bisericii.

Noaptea întreagă, pelerinii s-au rugat la icoană și au cântat pricesne în cinstea Fecioarei Maria. Slujbele au fost oficiate de IPS Andrei Andreicuț.

Despre Icoana Maicii Domnului de la Mânăstirea Nicula se spune că ar fi făcătoare de minuni și că ar fi lăcrimat în urmă cu 300 de ani.

Festivaluri și competiții în Moldova

Începe Festivalul de Arta Medievala Ştefan cel Mare la Suceava. Până pe 18 august veți putea intra în atmosfera medievală în Cetatea de Scaun și Muzeul Satului Bucovinean.

Vă veți putea bucura de dansuri, spectacole cu foc și lasere, cai, pantomimă, școli de lupte, Comedia dell'arte, teatru și concursuri pentru copii, muzică medievală, tir cu arcul, ateliere de gastronomie medievală, ateliere de magie.

Dacă sunteți mai activi, de sâmbătă puteți încerca alergarea montană la Hasmas Maraton, un concurs pentru toate vârstele organizat în Hășmasul Mare pe o lungime de 40 de km.

O alta variantă ar fi Zilele Nordului, organizate în fiecare an la Dărăbani, cel mai nordic oraș al țării, în jud Botoșani.

Organizatorii au anunțat că iubitorii de muzică, arte, mișcare și călătorii sunt așteptați în Nord sub sloganul #RădăcinileCresc, festivalul propune concerte la Conacul Balș și în Poiana Teioasa, competiții sportive pentru cicliști, pasionați de tenis și alergare, ateliere și conferințe pentru tineri, artă stradală, expoziții și dezbateri, precum și tururi ghidate în regiune în fiecare zi.

Există însă și o veste mai puțin plăcută. Nu se mai găsesc locuri de cazare nicăieri. În aceasta perioadă agențiile de turism au făcut eforturi consistente pentru a-și mulțumi clienții vechi, întrucât nu se mai găsesc locuri libere.

Indiferent dacă sunați direct la hoteluri sau pensiuni, dacă le căutați online sau prin platforme de rezervare, nu veți mai găsi nimic disponibil.

Cei mai mulți bugetari au păstrat voucherele de vacanța pentru a le folosi în acest weekend prelungit, cu atât mai mult cu cât până în iarnă nu vor mai avea parte de atâtea zile libere legate.

Pentru a profita din plin de întreaga perioadă, turiștii au ales destinații la distanțe scurte de casa.

Pelerinaj la mănăstirea catolică din vestul ţării, Maria Radna, din judeţul Arad

Zi specială în cel mai mare loc de pelerinaj din vestul României.

Cea mai veche mănăstire catolică din vestul ţării, Maria Radna, din judeţul Arad, primește an de an mii de pelerini. Credincioșii vin în fiecare an, de la zeci și chiar sute de km depărtare, pentru a sărbători, la Basilica Papala Maria Radna, Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare.

Deși este o mânăstire catolică, la Maria Radna vin an de an, credincioși din toate religiile, iar unii dintre ei rămân peste noapte la biserică. Tot la Radna, după ce ascultă slujba, oamenii culeg din pădurea de stejari din spatele mânăstirii muguri asemuiți cu lacrimile Fecioarei Maria, care îi feresc de boli și necaz.

Slujbele speciale încep încă de sâmbătă dimineață și sunt oficiate in mai multe limbi, printre care maghiară, germană, română și croată.

La Maria Radna există o icoană a Maicii Domnului, despre care se spune că e făcătoare de minuni și cu toate că a trecut printr-un puternic incendiu, a scăpat neatinsă. Legenda spune că cei care se roagă la icoana Maicii Domnului sunt vindecați în mod miraculos de boli.

