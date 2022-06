PELE: Acest conflict este pervers și nejustificat. Ce îi cere legenda braziliană președintelui Vladimir Putin. În 2017, liderul rus spunea ca fotbalistul este preferatul lui

Pele și Vladimir Putin

„Vreau să folosesc jocul de astăzi ca o oportunitate de a face o cerere: opriți această invazie. Nu există niciun argument care să justifice violența”, a spus Pele într-o declarație postată pe Instagram.

„Acest conflict este pervers, nejustificat și nu aduce decât durere, frică, teroare și angoasă.”

Pele și Putin s-au întâlnit ultima dată la Moscova în 2017, în timpul Cupei Confederațiilor, turneu desfășurat înaintea Cupei Mondiale. Liderul rus l-a numit pe Pele unul dintre jucătorii săi preferați.

„Când ne-am întâlnit în trecut și am schimbat zâmbete însoțite de o lungă strângere de mână, nu m-am gândit niciodată că într-o zi vom fi la fel de divizați ca și astăzi”, a scris Pelé, care a fost primul ministru al sportului din Brazilia în anii 1990.

Ucraina a învins Scoția cu 3-1 miercuri, la un meci distanță de calificarea la Cupa Mondială.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit echipei pentru „două ore de fericire, ceva cu care nu suntem obișnuiți”.

Mesajul lui Pele către președintele Vladimir Putin

„Astăzi Ucraina încearcă să uite, cel puțin pentru 90 de minute, tragedia care se mai întâmplă în țara lor. Concurența pentru un loc la Cupa Mondială este deja o sarcină dificilă. Și devine aproape imposibil cu atâtea vieți în joc.

Vreau să folosesc meciul de astăzi ca o oportunitate de a face o cerere: opriți această invazie. Nu există argumente care să justifice violența. Acest conflict, ca toate celelalte, este pervers, nejustificat și nu aduce decât durere, frică, teroare și angoasă. Nu există niciun motiv să dureze mai mult.

Când ne-am întâlnit în trecut și am schimbat un zâmbet larg însoțit de o lungă strângere de mână, era de neimaginat că am putea fi vreodată la fel de divizați ca și astăzi.

Războiul există doar pentru a sfâșia națiunile și nu există nicio ideologie care să justifice rachetele care îngroapă acum visele copiilor, sfâșie familii și ucid nevinovați.

Am trăit opt ​​decenii, în care am fost martor la războaie și am văzut lideri strigând ură în numele siguranței propriului popor. Nu ne putem întoarce la acele vremuri. Trebuie să evoluăm.

Cu ani în urmă, mi-am promis că, atâta timp cât voi putea, voi ridica mereu vocea pentru pace. Puterea de a pune capăt acestui conflict este în mâinile tale. Aceiași pe care i-am presat la Moscova, la ultima noastră întâlnire din 2017.”

PELE, SINGURUL CÂȘTIGĂTOR A TREI CAMPIONATE MONDIALE DIN ISTORIE

Pele a devenit faimos în întreagă lume la vârsta de 17 ani. A fost de trei ori căpitanul echipei Braziliei la campionatele mondiale (1958, 1962, 1970) și a fost singurul câstigător a trei campionate mondiale din istorie. Când s-a înscris la New York Cosmos, Liga de fotbal a Americii de Nord, Pele a transformat lumea într-un spectacol al fotbalului.Pele s-a născut sub numele de Edson Arantes do Nascimento pe 23 octombrie 1940, în Tres Coracoes, un mic orășel din Brazila. Tatăl sau a fost un jucător profesionist de fotbal dar carieră lui s-a terminat prea devreme datorită unei leziuni la genunchi. Pele a început să joace fotbal la 5 ani și curată pantofi pe stradă pentru a-și ajută familia. Când avea 11 ani, în timpul unor antrenamente serioase cu tatăl sau, a fost descoperit de un jucător de renume din Brazilia, Waldemar de Brito. Mama lui Pele era destul de reticență în ceea ce privește fotbalul dat fiind accidentul soțului ei. Când Brito l-a adus pentru prima oară pe micul fotbalist la clubul Santos Football din Sao Paulo, acesta le-a spus directorilor că le-a adus „cel mai bun fotbalist al tuturor timpurilor”. Pele a început să joace pentru o echipa locală și la vârstă de 16 ani a debutat în echipa Santos.

Pele i-a ajutat pe cei de la Santos să participe la 9 campionate. În 1958, s-a alăturat echipei naționale a Braziliei participând la Cupa Mondială din Suedia. În ciuda unei răni la genunchi, fotbalistul a uimit întreagă lume înscriind 6 goluri, inclusiv două în finală campionatului, poziționând Brazilia în fruntea topului. Deși era un adolescent, Pele a câștigat prima victorie mondială și a devenit legendă. Câteva cluburi europene l-au ademenit pe jucător cu ofertele lor. Pentru a preveni transferul în altă țară a lumii, președintele brazilian Janio Quadros l-a declarat comoară națională în 1961.

Pele a participat la Cupa Mondială din Chile în 1962 dar un accident din primul meci l-a împiedicat să joace în finale. În timpul Cupei Mondiale din Anglia în 1966, Pele a fost destul de grav accidentat de adversarii bulgari și portughezi și nu a putut să joace în finale. În ciuda acestei dezamăgiri a continuat să uimească microbistii din întreagă lume. În 1967, un conflict de arme din Nigeria- Biafra a fost întrerup două zile în cinstea prezenței lui Pele în Africa.

Pele a înscris golul cu numărul 1000 în 1969. În 1970, la Campionatul Mondial din Mexic, fotbalistul și-a condus echipa spre a treia victorie. În timpul unui meci cu Italia, Pele a atins pragul de 100 de goluri la campionatele mondiale. În anul următor, jucătorul s-a retras din echipa națională a Braziliei dar a continuat să joace pentru Santos. Pele a părăsit clubul în 1974, dar a revenit în 1975. Contractul de 7 milioane de dolari l-a transformat în cel mai bine plătit jucător. Revenirea lui Pele a fost explicată prin dorința acestuia de a face jocul popular în Statele Unite.

În 1977, în ultimul an alături de Cosmos, a compus melodia de fundal pentru filmul biografic „Pele”. A apărut deja în multe emisiuni televizate și documentare din Brazilia și a compus melodii. În același an, a scris cartea „My Life and the Beautiful Game: The Autobiography of Pelé”.

Pe 1 octombrie 1977, a jucat ultimul sau meci, un joc amical între Cosmos și Santos. Biletele s-au vândut cu 6 săptămâni înainte și meciul a fost transmis în 38 de țări. Înainte de acest joc, campionul la box Muhammad Ali l-a îmbrățișat și i-a spus că acum există doi oameni cu titlul de „cel mai bun”. Într-un discurs în față a 75.000 de fani, Pele i-a încurajat să strige de trei ori „ Iubire!” și să acorde mai multă atenție copiilor lumii. În timpul meciului, a jucat prima jumătate în echipa Cosmos și cea de-a două pentru Santos.

După retragerea din fotbal, jucătorul a devenit ambasador internațional de sport și a promovat pacea, înțelegerea și corectitudinea în competițiile sportive din întreagă lume. Prin intermediul organizației UNICEF, el a promovat cauzele copiilor. A primit premiul pentru pace în 1978 și a fost numit „Sportivul Secolului” în 1980. A ajuns un om de afaceri priceput și a înființat compania Pele Sports & Marketing Inc. În 1981, Pele a jucat în filmul lui John Huston- „Victory” împreună cu Sylvester Stallone și Michael Câine. Pele a mai jucat și în producțiile „A Minor Miracle” (1983) and „Hotshot” (1987). Fotbalistul a lucrat pe postul de secretar național în sport între 1994-1998 și a fost ridicat la rangul de cavaler în 1997 de către regatul Angliei. La sfârșitul secolului 20 a fost numit de către FIFA „Sportivul Secolului”; în viziunea revistei „Time” el era „eroul secolului” iar în 2000 s-a clasat pe locul doi în topul celor mai buni sportivi ai secolului, imediat după Muhammad Ali.

ŞTIRILE ZILEI