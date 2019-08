Pedepse dure pentru crimă, viol, pedofilie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat, aseară, că în ultima săptămână a acestei luni, Guvernul va adopta actele normative.

"Am spus, şi poate mulţi m-au acuzat, am spus că nu mai intervin în justiţie şi că nu vreau să dau prin ordonanţă de urgenţă anumite acte normative care ţin de justiţie. Dar eu cred că este necesar, este o obligaţie morală, ca să dau această ordonanţă de urgenţă în care să avem închisoare pe viaţă pentru crime, să înăsprim pedepsele pentru violatori şi pentru pedofili. Cred că este necesar acest lucru. Trebuie să avem legi foarte stricte, legi care trebuie respectate. Nu putem doar să privim şi atunci când avem puterea de decizie să nu intervenim. Am spus că voi face acest lucru şi îl voi face"

