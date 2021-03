Pe datorie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

De altfel, dacă ne uităm la istoria ultimilor zece ani, vedem exact încotro ne îndreptăm. Pornim de undeva de la 4,2 lei pentru un euro în 2011, ajungem la 4,5 lei în 2016, şi urcăm uşor uşor către 5 lei, într-un viitor nu foarte îndepărtat, când vom îngălbeni toate titlurile şi toţi analiştii vor explica foarte serios cum e o catastrofă. Nu e. E un motiv de îngrijorare, dar nu se întâmplă nimic radical de la o zi la alta. E o creştere lentă, care se va simţi în buzunarul nostru prin scumpiri ale produselor din import, facturi la telefonie mobilă, chirii sau rate. Dar nu mai mult decât alte evenimente despre care o să vorbim într-un episod viitor.

De la discuţii despre bani, hai să trecem la discuţii despre cum îi cheltuim. Uneori, internetul şi algoritmii ajung să ne cunoască mai bine decât prietenii, şi ştiu despre noi lucruri pe care poate nici noi nu le conştientizăm. Aşa se face că putem vedea exact pe ce am dat banii în ultimul an, ce ne-a interesat, ce ne-a marcat viaţa, totul cu ajutorul analizei Google.

Pandemia ne-a schimbat obiceiurile, Am stat cu toţii mai mult pe acasă, şi ne-au venit idei. Ce trebuie schimbat, ce trebuie cumpărat, ce lipseşte, ce e în plus. Aşa că produsele cele mai căutate pe internet au fost chiar cele legate de casă şi amenajarea ei, cu aproape 40% mai mult decât în 2019. Aproape la fel de mult au crescut şi căutările pentru jucării şi jocuri. Trebuie să ţii copiii ocupaţi, dacă tot stau în casă! Drumul către supermarket s-a transformat în click-uri pe liste de cumpărături virtuale, aşa că alimentele, băuturile, îmbrăcămintea şi încălţămintea au venit mai mult prin curier. Interesant este că românii au cumpărat mai multe bijuterii decât în 2019, deşi nu prea am avut pe unde să le afişăm. Cum se vede situaţia prin ochii specialiştilor, ne explică sociologul Bogdan Iancu, în materialul video.

Dar să nu credeţi că suntem noi speciali. Toată planeta a avut de suferit, cu toţii ne-am schimbat. Aşa se face că, la nivel global, motivele insomniilor au fost cele mai căutate pe google. Urmate de măsurile de igienă şi coronavirus. Cât despre ce urmează în 2021, Bogdan Iancu spune că putem fi optimişti, dar cu măsură.

Indiferent ce căutaţi şi cumpăraţi, important e să o faceţi responsabil. Şi nu uitaţi că Google ştie totul despre voi!

O analiză de Daniel Coman

