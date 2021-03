#PeDatorie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Luăm ca exemplu eticheta energetică a unui frigider, şi observăm diferenţele. În stânga este vechea etichetă, în dreapta este formatul nou. Primul lucru la care ne uitam, clasa energetică, trece în noua grilă de la A plus plus plus la clasa C.

Asta nu înseamnă neapărat că frigiderul e mai puţin eficient doar pentru că are altă etichetă, ci se schimbă doar clasificarea. E mai exigentă.

Observăm că şi consumul anual de energie este diferit, iar explicaţia e dată de metoda prin care se măsoară. Şi, foarte important, apare Codul QR. Fiecare dintre noi va putea scana acest cod cu ajutorul telefonului, şi vom avea acces la o bază de date la nivel european în care vom găsi toate caracteristicile produsului, şi o să putem să îl comparăm cu altele.

Deocamdată, schimbarea etichetelor energetice se face pentru patru categorii de produse: frigidere, congelatoare, maşini de spălat şi televizoare.

Iar din septembrie, sursele de lumină, aşa cum sunt becurile sau lămpile, vor primi noua etichetă, şi tot aşa până când toate etichetele electrocasnicelor vor avea aceeaşi formă. Vechiul sistem de clasificare era valabil din 1994, adică de acum mai bine de 20 de ani. Aşa că e clar că e depăşit. El era conceput pentru nivelul tehnologiei de atunci.

Şi pentru că tehnologia a evoluat, au apărut aceste adaptări. În loc de A, au apărut A plus, A plus plus, A plus plus plus, care induc în eroare, nu poţi să stai mereu să numeri plusurile. Şi unde te duci mai sus de A plus plus plus? Un alt motiv este că aparatele care aveau acum câţiva ani calificativele E, F sau G nici nu mai sunt acum pe piaţă, nu se mai fabrică, sunt depăşite tehnologic.

Aşa că noua grilă se adaptează la vremuri. Dar de ce acum? Şi cu ce ne ajută? Am cerut explicaţii de la Ştefan Turcu, purtătorul de cuvânt al Reprezentanţei Comisiei Europene.

O analiză de Daniel Coman

