Federaţia Moldovenească de Fotbal a oferit bătrânilor şi femeilor cu copii care au părăsit Ucraina un complex sportiv de 500 de locuri

Soţii Semeonov au plecat din oraşul Nicolaev, la rugămintea fiilor lor care au rămas să lupte pentru Ucraina. Au stat să-și apere casa până când au înţeles că se află în mare pericol.

Acolo aruncă bombe. Ieri, au bombardat oraşul nostru, Nikolaev. Un proiectil a ajuns într-un bloc de locuit unde au murit trei persoane. Aceasta ne-a făcut să plecăm. Noi am stat acasă până în ultima zi, până când a început să ne fie foarte frică, a spus Natalia Semionova .

Cei doi soți au făcut un drum lung şi obositor până au ajuns în Republica Moldova. Sunt recunoscători pentru ajutorul oferit.

Am stat în rând, era foarte frig. Am mers mult pe jos deoarece au venit cu microbuzul, ne-au lăsat în apropiere şi am mers pe jos aproape patru kilometri. Alte patru ore am aşteptat în rânduri. Erau mulţi oameni şi înnoptase deja. Mulţi dintre aceştia erau cu copii. Este foarte greu să te uiţi la aşa ceva, a povestit Alexandru Semionov.

Pentru început, centrul pentru refugiaţi din Ciorescu a găzduit peste 40 de cetăţeni ucraineni. Majoritatea sunt persoane în vârstă şi mame cu copii.

În Cernomorie, acolo unde locuim noi, nu sunt desfăşurate acţiuni militare la fel ca în Kiev, Harikov. Dar când au început să sune sirenele, ne-am speriat. Copii plângeau, ne făceam griji pentru ei şi, de aceea, am decis să plecăm, a spus o refugiată.

Pe lângă cazare şi hrană, refugiaţii primesc şi o trusă cu lucruri de strică necesitate.

Avem duşuri, doamnele şi copii la fel pot să facă baie, iar necesităţile lor mai mult sunt de suport ca să ajungă în România, în Polonia, în Germania, a precizat Marina Morozova, coordonator al centrului pentru refugiaţi.

Federaţia Moldovenească de Fotbal cheamă pe cei care doresc să-i susțină pe refugiaţi și a deschis un punct de colectare a ajutoarelor.

ŞTIRILE ZILEI