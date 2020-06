"Pe aripile vântului" va reveni la HBO Max după o "planificare atentă". Au fost discuţii interne și despre seria clasică de animaţie "Looney Tunes"

Pe aripile vântului

"Ne mişcăm încet şi atent şi cred că acesta este răspunsul corect. Va fi reintrodus, dar după ce va fi plasat în context", a subliniat Dewey.

"Nimeni nu vrea să scoată din conţinut scene - şi există multe - care conţin insensibilitate rasială. Considerăm că este nevoie de crearea unui cadru în discursul de astăzi", a continuat reprezentanta HBO Max.

Dewey, care supraveghează și operaţiunile de afaceri pentru TNT, TBS şi truTV, a dezvăluit că, încă înainte de scandalul "Pe aripile vântului", HBO Max a avut şi discuţii interne despre anumite elemente din seria clasică de animaţie "Looney Tunes".

Clasicul film "Gone with the Wind/ Pe aripile vântului" (1939, în regia lui Victor Fleming), cu Clark Gable şi Vivien Leigh, a fost scos de HBO de pe platforma de VOD, HBO MAX, de teama reacţiilor negative pentru modul în care prezintă persoanele de culoare, reamintește "New York Times".

Filmul premiat cu 8 Oscaruri evocă o plantaţie de sclavi din Atlanta şi spune povestea de dragoste dintre Scarlett O’Hara şi Rhett Butler, în contextul Războiului civil american.

"Pe aripile vântului" a fost mereu criticat de o parte a societăţii americane pentru modul în care prezintă sclavii şi pentru că a romanţat sclavia şi Războiul civil.

Hattie McDaniel a devenit prima actriţă de culoare premiată cu Oscar pentru rolul lui Mammy, sclava de casă a familiei O’Hara.

Sursa: Mediafax

ŞTIRILE ZILEI