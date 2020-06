Pe aripile vantului, din nou la HBO EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Printre altele, profesoara spune că, deşi vizionarea filmului poate fi inconfortabilă sau chiar dureroasă, este important ca filmele clasice de la Hollywood să fie disponibile în forma lor originală pentru a-i lăsa pe telespectatori să reflecte asupra propriilor credinţe atunci când le urmăresc.

Filmul clasic „Pe aripile vântului" a fost scos de pe o cunoscută platformă de streaming de teama reacţiilor negative pentru modul în care îi prezintă pe oamenii de culoare, în contextul protestelor din Statele Unite declanşate de moartea lui George Floyd, un bărbat de culoare, după ce un polițist a stat cu genunchiul pe gâtul său.

Clasicul film "Gone with the Wind/ Pe aripile vântului" (1939, în regia lui Victor Fleming), cu Clark Gable şi Vivien Leigh, premiat cu 8 Oscaruri, evocă o plantaţie de sclavi din Atlanta şi spune povestea de dragoste dintre Scarlett O’Hara şi Rhett Butler, în contextul Războiului civil american.

"Pe aripile vântului" a fost mereu criticat de o parte a societăţii americane pentru modul în care prezintă sclavii şi pentru că a romanţat sclavia şi Războiul civil.

Hattie McDaniel a devenit prima actriţă de culoare premiată cu Oscar pentru rolul lui Mammy, sclava de casă a familiei O’Hara.

