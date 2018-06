Pe 15 septembrie, 5% din populația Globului este așteptată să participe la cea mai mare acțiune de voluntariat din istorie:World Cleanup Day

România, la a șasea Zi de Curățenie Națională

150 de țări din întreaga lume se unesc în cea mai ambițioasă mișcare civică la nivel internațional. Milioane de voluntari din întreaga lume vor spune "Let`s Do It!" în lupta împotriva uneia dintre cele mai presante probleme de mediu - deșeurile.

World Cleanup Day va începe pe 15 septembrie la ora 10, în Noua Zeelandă. Valul de acțiuni de curățenie va urma soarele prin 24 de fusuri orare și se va încheia 36 de ore mai târziu în Hawaii.

România va organiza o Zi de Curățenie Națională pentru a șasea oară, după cele 5 acțiuni de succes desfășurate începând cu anul 2010. Let`s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din România - până acum, peste 1 400 000 de voluntari au participat la evenimentele Let`s Do It, Romania! și au curățat 18 000 de tone de deșeuri.

Date cheie pentru Ziua de Curățenie Globală – World Cleanup Day

1. 1 mai – 30 august : Recrutarea voluntarilor pentru echipa de organizare 2. 15 mai – 31 august: Realizarea Hărții Deșeurilor cu ajutorul aplicației de mobil World Cleanup 3. 15 mai – 15 iulie: Mobilizarea partenerilor cheie – companii, autorități, media 4. 1 iulie : Start înscrieri pentru Ziua de Curățenie Națională și Globală 5. 15 septembrie – Ziua de Curățenie Globală – World Cleanup Day!

Cum intri în echipa Let`s Do It, Romania!

Echipa Let`s Do It, Romania! recrutează voluntari pentru organizare atât pentru echipa centrală de la București, cât și pentru echipele locale din fiecare județ. Sunt căutați voluntari în domenii precum comunicare, IT, HR, fundraising, logistică, organizator de evenimente sau relația cu autoritățile publice. În acest moment, rețeaua națională numără peste 100 de membri. Toți cei interesați pot aplica pe site-ul letsdoitromania.ro la secțiunea Hai în echipă!

Cum contribui la Harta Deșeurilor cu aplicația World Cleanup

Cartarea, sau identificarea mormanelor de deșeuri va fi realizată cu ajutorul aplicației de mobil World Cleanup. Aplicația a fost dezvoltată plecând de la modelul anterior creat în România în anul 2015 și poate fi descărcată gratuit din AppStore sau GooglePlay.

Cartarea va avea loc în perioada 15 mai – 31 august, iar voluntarii pot participa la evenimentele de cartare comunicate prin pagina de Facebook Let`s Do It, Romania! sau individual, ori de câte ori descoperă o zonă cu deșeuri.

Toate zonele cu deșeuri sunt încărcate în World Waste Platform, prima bază de date despre deșeuri dezvoltată la scală internațională. Aceasta cuprinde informații despre loc, tipuri, originea deșeurilor pentru analiză și pentru a arăta progresul realizat.

Cum a luat naștere Let`s Do It, World!

Mișcarea Let`s Do It, World!, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat naștere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curățenie Națională și a reușit să mobilizeze 50 000 de voluntari într-o singură zi. România este parte din rețeaua internațională Let`s Do It World! încă de la început, fiind a patra țară care a organizat o acțiune națională de curățenie.

Comunitatea s-a dezvoltat în ultimii 10 ani și numără astăzi 150 de țări cu experiență sau care vor organiza pentru prima oară o Zi de Curățenie Națională în 2018.

“Let`s Do It, Romania!“ este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 și până în prezent, “Let`s Do It, Romania!“ a implicat peste 1.400.000 de voluntari în acțiuni de curățenie națională și peste 50 000 de elevi și părinți în proiecte de educație ecologică.

