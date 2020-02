Drumul spre Rotterdam trece pe la Buzău. Show-ul Eurovision România 2020 va fi organizat la Sala Sporturilor "Romeo Iamandi". Anul acesta vom avea un singur spectacol, în care juriul și publicul vor alege, în egală măsură, melodia care va reprezenta România în competiția internationala. Show-ul de pe 1 martie va fi transmis in direct la TVR1. Iar vedeta serii va fi Roxen, artista care va reprezenta tara noastra pe scena din Rotterdam.

Melodia care ne va reprezenta la Eurovision, aleasă pe 1 martie

Roxen va reprezenta România la concursul internaţional Eurovision 2020. Tânăra de 20 de ani este din Cluj și are un timbru vocal plăcut. Artista s-a făcut remarcată pe piața muzicală românească cu hit-uri precum "Ce-ți cântă dragostea" și "You don't love me" feat. Sickotoy.

Pe 1 martie, vom afla melodia pe care Roxen o va cânta în competiția de la Rotterdam. Piesa va fi aleasa de juriu și public, dintr-o selecție de cinci melodii, compuse special pentru Eurovision 2020.

Roxen va cânta toate cele cinci melodii în show-ul de la Buzău, iar organizatorii promit o seară de neuitat.

Show-ul Eurovision România 2020 va fi transmis în direct la TVR1, pe 1 martie, de la ora 21:10.

