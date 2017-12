Patru români traversează Atlanticul într-o barcă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Vasile Oşean a povestit pentru TVR cum decurge expediţia lor, ce obstacole au întâlnit pe ocean şi cum au sărbătorit Crăciunul printre valuri înalte cât un bloc de patru etaje:

“Pentru noi este ziua a 15-a pe ocean. Până acum am parcurs o distanţă de 865 de mile, ceea ce înseamnă o treime din drumul pe care ni l-am propus. Primele trei-patru zile au fost mai dificile, cu rău de mare, cu vreme mai capricioasă. De atunci până în prezent am avut un ocean mult mai agitat decât ne-am fi aşteptat. Am avut zile cu valuri de cel puţin 14 metri înălţime, cât un bloc de trei-patru etaje. Moralul echipei este bun, suntem încrezători în forţele proprii, Mai dificil este noaptea. (...) Până acum nu am avut lună, abia săptămâna viitoare vom avea lună plină şi sperăm că vom şi vedea ceva. De obicei este întuneric beznă, valuri foarte mari, nu ştii de unde vine valul, vântul este schimbător. Cu hrana stăm foarte bine, nu constituie nici pe departe principala problemă în acest moment. Dacă ar fi să ne dorim ceva, ar fi o zi cu mai puţine valuri şi mai mult soare să ne mai uscăm hainele pentru că toate sunt ude”.

În 23 decembrie, o furtună puternică le-a răsturnat ambarcațiunea. Căpitanul Vasile Oșean a fost rănit la picior ușor, însă românii au reușit să readucă barca pe linia de plutire și continuă cursa pentru scopuri caritabile.

Cei patru români sunt singurii reprezentanţi ai Europei de Sud-Est în cursa care a luat startul cu două zile întârziere din cauza vremii nefavorabile. Evoluția echipajului poate fi urmărită și pe www.climbingtheworld.com sau pe Facebook.

32 de echipaje din toată lumea vor încerca traversarea oceanului, pe o distanţă de 5.000 de kilometri, având la dispoziţie doar proviziile iniţiale de apă şi hrană. Bărcile sunt dotate cu un sistem special pentru desalinizarea apei şi panouri solare pentru încărcarea diferitelor dispozitive, iar pe parcursul cursei orice ajutor exterior este interzis.

Atlantic Challenge este o cursă de traversare a Oceanului Atlantic din La Gomera (insulele Canare) până în Antigua (o insulă din Marea Caraibelor), o distanță de aproximativ 5.000 de kilometri pe care o parcurg anual de echipe din întreaga lume în ambarcațiuni cu vâsle.

