Patru români au încheiat unul dintre cele mai dificile ultramaratoane din lume, Tor de Geants (Italia)

Oliviero Bosatelli (Photo: Jeantet Stefano) / FOTO: grough.co.uk

Aflat pe lista celor mai 5 dificile curse de alergare, Tor des Geants a ajuns la ediţia cu numărul 10. Cursa montană de 330 de kilometri dintr-o singură bucată a avut ca termen limită 150 de ore, în tot acest interval atleţii având libertatea de a-şi gestiona după propria strategie orele de odihnă.

În afară de lungimea cursei, dificultatea acesteia este sporită şi de enorma diferenţă de nivel: 24.000 de metri, cel mai înalt punct al traseului fiind situat la altitudinea de 3.300 de metri.

Concursul a luat naştere după o idee a lui Cyril Fondeville, un alergător francez, organizator şi promotor de curse extreme în zonele cele mai fascinante şi dificile din lume şi face parte din proiectul 5Legends, care include 5 dintre cele mai dificile concursuri de anduranţă de trail din lume. Toate au lungimea traseului de peste 300 de km şi au loc pe suprafeţe foarte diferite (nisip, stâncă, stepă, mlaştină, gheaţă), la temperaturi între +40 şi -50.

Claudiu Beleţoiu, care a încheiat ultramaratorul pe locul 76, s-a pregătit pentru cursă escaladând cu o săptămână înaintea startului cel mai înalt vârf din Italia, Gran Paradiso (4.061 m).

"Am urcat şi pe Mont Blanc în 2016, fiind până în acest an cel mai dificil vârf pe care am reuşit să ajung. Gran Paradiso mi s-a părut incomparabil mai greu, deşi am mai acumulat experienţă montană între timp. Mersul pe gheţar şi porţiuni deschise de creastă, porţiunile de via feratac, cât şi crevasele, fac din Gran Paradiso un trofeu greu de adjudecat", a declarat Claudiu despre ascensiunea lui pe cel mai înalt munte situat integral pe teritoriul Italiei.

Claudiu Beleţoiu (28 de ani) şi-a început cariera de alergător amator la 22 de ani, în octombrie 2013, având la activ zeci de utramaratoane parcurse şi în scop caritabil (UTMB, 100 miles of Istria, Transgrancanaria 360). Din anul 2015, el ajută începătorii să se iniţieze în alergare prin intermediul antrenamentelor de joi dimineaţa (6.00, pe Stadionul Dinamo), programul său de alergare 'Sunt în formă' (sunt-in-forma.ro) fiind urmat până în prezent de peste 1.200 de persoane.

Ediţia 2019 a cursei Tor des Geants a fost câştigată de italianul Oliviero Bosatelli (72 de ore şi 37 de minute), urmat de canadianul Reynolds Galen (77 de ore şi 6 minute) şi italianul Lantermino Danilo, (79 ore şi 9 minute).

