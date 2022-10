Patru pui de leu și un pui de leopard negru din Ucraina au fost mutaţi în siguranță într-o grădină zoologică din Polonia

Puii au fost salvaţi în cadrul unei campanii de reprimare a comerțului cu animale de companie în Ucraina, iar acum se află la grădina zoologică din Poznan, în vestul Poloniei, în așteptarea continuării călătoriei.

Se estimează că aproximativ 200 de lei trăiesc în case particulare (în Ucraina) și, pe măsură ce războiul continuă, se confruntă cu o soartă din ce în ce mai sumbră.

Breaking: Four lion cubs who survived war-torn #Ukraine are now safe. IFAW is proud to have funded the rescue, transport and care and pending issuance of required permits, aims to bring them to @wcsanctuary in the U.S. which will become their forever home. https://t.co/SuJxRn5lLw pic.twitter.com/GjELRQoL7k