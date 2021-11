Patru astronauţi au decolat spre Staţia Spaţială Internaţională la bordul SpaceX, pentru a înlocui echipajul care a părăsit ISS

Ei urmează să înlocuiască echipajul care tocmai a părăsit ISS, din care a făcut parte francezul Thomas Pesquet, întors pe Pământ în noaptea de luni spre marţi.

Astronauţii au fost lansaţi din Florida cu o rachetă SpaceX Falcon 9, miercuri seara, la 21:03, ora locală (02:03 GMT joi). Capsula lor Dragon este programată să andocheze la staţie joi la 19:10 (00:10 GMT vineri).

Decolarea lor a fost salutată cu aplauze puternice în sala de control a SpaceX.

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station! Autonomous docking tomorrow at ~7:10 p.m. EST pic.twitter.com/BSZNHTkQZ5