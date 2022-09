Producătorii de medicamente: Dacă fabricile de medicamente sunt scoase din schema de plafonare a preţului la electricitate, unele medicamente ar putea dispărea

Medicamente

"PRIMER - care reuneşte cele mai importante 19 situri de fabricaţie de medicamente din ţară - trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că fabricile de medicamente au fost excluse total (marii contribuabili) sau parţial (întreprinderile mici şi mijlocii) din schema de plafonare a energiei electrice prin Ordonanţa 119/2022, fiind, astfel, obligate să cumpere energie electrică de pe piaţa liberă, la preţuri şi de 6 ori mai mari decât cele din prezent. Într-un context şi aşa foarte dificil, în care producţia de medicamente este supusă deja presiunii inflaţiei galopante, a preţului la utilităţi, combustibili, materii prime şi materiale, iată că fabricile care produc medicamente în România primesc acum o nouă lovitură, fiind scoase din schema de protejare a agenţilor economici şi forţate să cumpere electricitate la preţuri exorbitante", semnalează producătorii de medicamente într-un comunicat remis, marţi, AGERPRES.



Reprezentanţii PRIMER subliniază, totodată, şi faptul că producţia de medicamente este singurul sector economic cu preţuri reglementate care plăteşte deja în plus o taxă de solidaritate aplicată cifrei de afaceri, respectiv taxa clawback, de 15%.



"Cu alte cuvinte, odată cu scoaterea acestui sector economic din schema de plafonare, costurile de producţie vor creşte exponenţial, iar medicamentele la preţuri mici, sub 25 de lei, produse în ţară, devin nerentabile, producătorii fiind forţaţi practic să le scoată din producţie", explică aceştia.



Consecinţele vor fi dramatice, avertizează reprezentaţii PRIMER, deoarece va creşte substanţial importul de medicamente mai scumpe, iar producţia internă de medicamente va fi afectată dezastrous "cu efecte negative asupra pacienţilor, sistemului sanitar şi economiei naţionale".



Totodată, PRIMER mai semnalează că produsele importate provin din ţări care au deja sisteme de plafonare şi/sau compensare a creşterii preţului la utilităţi.



"Drept urmare, autorităţile din România, prin refuzul de a admite rolul strategic al sectorului producţiei de medicamente, eliminându-l de sub protecţia schemei de plafonare a preţului la energia electrică, îl împinge indirect şi într-o competiţie inegală cu medicamentele importate, care vor avea de câştigat. Suplimentar, situaţia riscă să escaladeze şi pe fondul deprecierii leului, care va atrage obligaţia de a reduce suplimentar preţurile la medicamente, ieftinire care nu va face altceva decât să agraveze şi mai mult situaţia din prezent. Faţă de toate aspectele menţionate anterior, PRIMER solicită autorităţilor ca operatorii economici din industria farmaceutică să fie păstraţi în schema de plafonare a preţului la energie electrică, aşa cum au fost menţinuţi cei din industria alimentară, ambele domenii fiind critice pentru aprovizionarea cu nevoi de baza a populaţiei şi pentru economia românească", se arată în comunicat.



Din PRIMER fac parte cele mai importante 19 fabrici de medicamente din ţară: AC Helcor, Antibiotice, B.Braun, BIO-EEL SRL, Biofarm, Fiterman Pharma, Gedeon-Richter, Infomed Fluids, Labormed-Alvogen, Laropharm, Magistra CC, Polisano Phormaceuticals, Ropharma, Santa SA, Slavia Pharm, Terapia-Sun Ppharma, TIS Pharmaceutical, VIM Spectrum, Zentiva.



OUG adoptată la începutul acestei luni de Executiv prevede plafonarea la maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal. Diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor din contractul de furnizare.



Ordonanţa anterioară - OUG 27/2022- prevedea plafonarea la "maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici".

