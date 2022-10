Patrick Mouratoglou reacționează în cazul Halep: Simona e un model de integritate. Este total împotriva doping-ului și nu ar fi făcut așa ceva. Am încredere 100% în ea și împreună luptăm să dovedim adevărul

Francezul Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, a reacționat, la câteva zile după ce a apărut informația că sportiva se confruntă cu acuzații de dopaj. În 30 de ani de carieră nu mi s-a întâmplat așa ceva. Am încredere totală în Simona și vom lupta împreună să dovedim că este nevinovată, este mesajul antrenorului.

Patrick Mouratoglou rupe tăcerea după ce vestea depistării pozitive a Simonei Halep a picat ca un trăsnet în echipa româncei. "Sunt aproape de 30 de ani în tenis și am lucrat cu sute de sportive, dar niciodată nu m-am lovit de o astfel de situație. Am ales să păstrez tăcerea. Prioritatea mea este să îmi concentrez energia pentru a o ajuta pe Simona și a o susține să demonstreze adevărul. Vă asigur că e un model de integritate. Este total împotriva doping-ului și știu că nu ar fi făcut așa ceva. Am încredere 100% în ea și împreună luptăm să dovedim adevărul", a fost mesajul postat de antrenorul francez.

Mesajul antrenorului francez vine la câteva zile după ce Simona Halep a anunțat pe rețelele de socializare că a primit o notificare potrivit căreia a fost testată pozitiv la substanța numită Roxadustat, prezentă într-o cantitate extrem de mică. "Este cel mai mare șoc al vieții mele", a scris sportiva, vineri. Proba a fost prelevată la US Open, iar jucătoarea a fost suspendată provizoriu.

Fostul antrenor al Simonei, australianul Darren Cahill, a reacționat încă de acum două zile și a afirmat că o susține necondiționat pe Simona Halep și că NU există NICIO şansă ca Simona să ia în cunoştinţă de cauză sau intenţionat orice substanţă de pe lista interzisă. ''Chiar dacă nu mai lucrez cu Simona, vreau să vorbesc despre persoana pe care o cunosc şi cu care am lucrat timp de 6 ani. În primul rând, şi cel mai important, nu există NICIO şansă ca Simona să ia în cunoştinţă de cauză sau intenţionat orice substanţă de pe lista interzisă. Niciuna. Zero'', a subliniat Cahill în mesajul său.

Simona Halep e încurajată și din țară, de supercampioanele de la canotaj Simona Radiș și Ancuța Bodnar.

CITEȘTE ȘI:

ŞTIRILE ZILEI