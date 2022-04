Patrick Mouratoglou este noul antrenor al Simonei Halep. Francezul a avut o discuție cu Serena Williams înainte de a lua decizia

Patrick Mouratoglou și Simona Halep / FOTO: Patrick Mouratoglou/Twitter

”De astăzi, încep un nou capitol în cariera mea de antrenorat: sunt de acum antrenor full-time al Simonei Halep. În ultimele opt luni, am realizat cât de mult mi-a lipsit să antrenez. E pasiunea vieții mele și încă simt că am multe de oferit. Simona a venit la Academia Mouratoglou înainte de Indian Wells pentru a se pregăti. Am urmărit câteva dintre sesiunile ei de pregătire, am urmărit-o cum s-a antrenat. La sfârșitul săptămânii, m-a întrebat dacă o pot antrena. Am tot respectul pentru ea, dar nu se punea problema la momentul respectiv. Câteva săptămâni mai târziu, am avut o conversație cu Serena și ușa s-a deschis pentru mine, cel puțin pe termen scurt, să lucrez cu altcineva. Vă voi ține la curent cu ceea ce urmează”, a scris Patrick Mouratoglou pe Twitter.

I am now the full-time coach of @Simona_Halep. pic.twitter.com/MRlkmeJyhw — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) April 7, 2022

"Sunt emoționată pentru noul capitol. Să trecem la treabă!" - a postat, la rândul ei, Simona.

Excited for a new chapter. Let's get to work @pmouratoglou pic.twitter.com/U9Zbn5Gtth — Simona Halep (@Simona_Halep) April 7, 2022

Fost lider mondial și deținătoare a două titluri de Mare Șlem în carieră, Simona Halep nu a mai avut un antrenor de lungă durată de la despărțirea de Darren Cahill, în toamna anului trecut.

Patrick Mouratoglou, pe de altă parte, este antrenorul de lungă durată al Serenei Williams. Campioana americană nu a mai jucat însă în ultimele luni, nu a participat anul acesta la Australian Open și nici la un alt turneu.

Simona Halep a început de curând o colaborare cu Academia Mouratoglou din Franța. La turneul de la Indian Wells, sportiva a colaborat cu Morgan Bourbon, antrenor în cadrul acestei academii. În ultimele zile, sportiva din România a postat fotografii de la antrenamente la academia noului ei antrenor.

În septembrie 2021, Simona Halep anunța încheierea colaborării de 6 ani cu antrenorul australian Darren Cahill.

Alături de Darren Cahill, Halep a câştigat primul său titlu de Mare Şlem, în 2018, la Roland Garros, a devenit numărul 1 mondial şi a încheiat doi ani consecutivi pe primul loc în clasamentul WTA, 2017 şi 2018.

