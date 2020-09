Patricia Țig a câștigat primul turneu WTA din carieră după ce a învins-o în finala de la Istanbul pe Eugenie Bouchard. Românca urcă pe cel mai bun loc al carierei

Patricia Țig, campioană la Istanbul 2020

Patricia Țig a început mai slab meciul, fiind condusă cu 3-0 în setul inaugural, câștigat de jucătoarea canadiană cu 6-2.

Românca și-a crescut nivelul de joc în setul secund, pe care l-a început cu break și în care Bouchard a reușit să câștige un singur ghem.

Setul decisiv a avut o desfășurare dramatică. Patricia Ţig a condus cu 3-0 şi, după ce a ratat două mingi de 5-1, a ratat trei mingi de meci la 5-4 și a fost egalată la 5. La 6-5, sportiva noastră a mai ratat trei mingi de meci, pe serviciul adversarei.

Roar



Tig sits two games away from a first title. Can she close it out?#tennischampistanbul pic.twitter.com/yMJ4mEgP1C — wta (@WTA) September 13, 2020

Bouchard a reușit să trimită setul în tiebreak, unde Ţig s-a impus cu 7-4 și a câștigat primul titlu WTA al carierei.

Jucătoarea noastră a trecut sâmbătă, în semifinale, de cehoaica Tereza Martincova (25 ani, 136 WTA), venită din calificări, scor 6-3, 6-3.

Eugenie Bouchard, fost număr 5 mondial și finalistă la Wimbledon în 2014, a dispus în semifinale de Paula Badosa Gibert din Spania, scor 6-3, 6-2.

După acest parcurs, Țig urcă pe cel mai bun loc al carierei, locul 58 WTA și devine a doua jucătoare de tenis a României, după Simona Halep, locul 2 mondial.

Mom....and daughter approved



Patricia Maria Tig joins @serenawilliams and @vika7 as the third mother to win a singles title this season.#tennischampistanbul pic.twitter.com/4YDzcDK8d8 — wta (@WTA) September 13, 2020

Pentru câștigarea titlului, Ţig a primit un cec de 25.000 de dolari şi 280 de puncte WTA, în timp ce Bouchard a primit 14.000 de dolari şi 198 de puncte WTA.

A fost a treia finală WTA jucată în carieră de Patricia Țig, după cele pierdute la Baku (2015) şi Bucureşti (2019). Jucătoarea avea în palmares doar un titlu WTA 125K, în 2019, la Karlsruhe.

Box of tissues, please.



Love the emotion from champion Tig!#tennischampistanbul pic.twitter.com/PYZPN5FLd3 — wta (@WTA) September 13, 2020

La festivitatea de premiere, la care a fost prezentă și fiica sa, Patricia i-a mulțumit pentru sprijin soțului și antrenorului ei, fostul jucător de tenis Răzvan Sabău.

Pentru Patricia Țig este cel mai bun moment al carierei de până acum. La US Open ea a reușit cel mai bun rezultat la un turneu de Grand Slam - turul doi la US Open, fiind învinsă de croata Donna Vekic (24 de ani, 24 WTA), cap de serie numărul 18.

În vara lui 2019, Ţig a făcut un salt spectaculos de 9.735 de poziții în clasamentul WTA, urcând pe locul 264, după ce a jucat finala turneului de la București, pierdută în fața Elenei Rybakina. Românca intrase fără clasament la Bucharest Open.

Site-ul WTA a numit la acel moment ascensiunea Patricia Ţig "povestea Cenușăresei" și scria că românca nu a jucat în circuitul WTA în ultimele 18 luni, după o serie de accidentări și după ce a dat naștere unei fetițe.

