Patriarhul Daniel, după procesiunea Calea Sfinților: Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou Ocrotitorul Bucureștilor și Sfântul Grigore Palama ne unesc într-o comuniune tot mai profundă

O primă coloană formată din credincioși și preoți a plecat de la Catedrala Patriarhală, cu moaștele Sfântului Dimitrie de Nou și s-a întâlnit la baza Dealului Patriarhiei cu a doua coloană, care a purtat moaștele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie.

Apoi, participanții la procesiune au urcat spre Catedrala Patriarhală, împreună cu delegația din Grecia, care a adus un fragment din moaștele Sfântului Grigore Palama, unul dintre cei mai mari teologi ai Ortodoxiei din secolul al XIV-lea.

PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou Ocrotitorul Bucureștilor al cărui hram îl prăznuim zilele acestea, dar și Sfântul Grigore Palama ale cărui moaște au fost aduse spre închinare și binecuvântare din Mitropolia de Veria, Nausa și Campania, ne unesc într-o comuniune tot mai profundă, învățând de la aceștia atât puterea rugăciunii în singurătate cât și a rugăciunii în viața de familie.

Dragoș Porojnicu, jurnalist TVR: După-amiază, rândul de pelerini se întindea pe o distanță de peste 300 de metri. Primii credincioși care au intrat în baldachin pentru a atinge raclele cu sfintele moaște, au așteptat în jur de 7 ore.

Când este dragoste pentru sfinți și pentru Domnul Iisus nu ne dor picioarele.

Nu am simțit și am probleme cu coloana, am probleme cu picioarele, îți mulțumesc lui Dumnezeu. Credința în Dumnezeu întărește pe om.

Anul acesta, numărul pelerinilor ar putea fi mult mai mare în comparație cu alți ani, spun reprezentanții Patriarhiei.

Vasile Bănescu, purtător de cuvânt, Patriarhia Română: Acest număr sporit de credincioşi ar putea veni şi pentru că în cadrul social ne confruntăm cu probleme care ne frământă pe toți, care ne afectează pe toţi, de la consecinţele războiului, până la efectele lui economice care au impact și reverberaţie într-un plan al suferinței omenești. E firesc ca oamenii să vină să-şi încredinţeze cumva poverile unor sfinţi în care cred, pe care îi iubesc, şi care i-au ajutat întotdeauna, aşa cum mărturisesc ei.

Sărbătoarea principală va avea loc joi, 27 octombrie, în ziua Sfântului Dimitrie cel Nou Ocrotitorul Capitalei, iar pelerinajul se va încheia o zi mai târziu.

