Parlamentul venezuelean îşi alege preşedintele. Juan Guaido este încrezător în realegerea sa

Parlamentul venezuelean îşi alege preşedintele

Votul celor 167 de deputaţi, care urmează să înceapă la 11:00 (15:00 GMT), este crucial pentru tânărul lider al opoziţiei venezuelene. În virtutea statutului său de preşedinte al parlamentului unicameral, el se proclamase preşedinte interimar al Venezuelei în 23 ianuarie 2019, angajându-se într-o confruntare acerbă cu puterea chavistă care durează în continuare.



Potrivit lui Juan Guaido, Nicolas Maduro este un "dictator" care "uzurpă" funcţia de şef al statului după alegerile prezidenţiale "frauduloase" din 2018 şi îl face responsabil de grava criză economică şi socială pe care traversează ţara cu cele mai mari rezerve petroliere din lume.



Reconfirmarea sa în funcţie i-ar permite să continue să se prevaleze de titlul de preşedinte interimar pe care i l-au recunoscut peste 50 de ţări, între care şi SUA.



În principiu, preşedinţia parlamentului îşi schimbă titularul în fiecare an. Dar deputaţii opoziţiei faţă de preşedintele socialist, majoritari în Adunarea Naţională, s-au pus de acord pentru ca Juan Guaido să fie reconfirmat şi ca el să-şi continue campania pentru a încerca să-l scoată pe Nicolas Maduro din palatul Miraflores.



Căci, în pofida sprijinului administraţiei Trump, care a promis o mulţime de sancţiuni împotriva lui Nicolas Maduro şi a anturajului său, opozantul de 36 de ani nu şi-a atins obiectivul proclamat la începutul anului 2019 de a "pune capăt uzurpării" şi de a organiza alegeri prezidenţiale "libere şi transparente".



Manifestaţiile anti-Maduro atrag din ce în ce mai puţini venezueleni şi convorbirile cu guvernul organizate sub egida Norvegiei la Oslo, iar apoi în La Barbada au eşuat, la fel ca apelul la rebeliune lansat armatei de Juan Guaido în 30 aprilie.



Statul Major - cheia de boltă a sistemului politic venezuelean - este în continuare loial lui Nicolas Maduro, care continuă să se bucure de sprijinul Rusiei, Cubei şi Chinei.



Pentru a fi reales preşedinte al parlamentului, Juan Guaido are nevoie de cel puţin 84 de sufragii. Într-un comunicat adresat "comunităţii internaţionale" vineri, el şi-a exprimat certitudinea că "va fi confirmat" în funcţie.



Opoziţia dispune de 112 locuri în urma alegerilor legislative din 2015. Dar de atunci, bătăliile interne s-au multiplicat şi 30 de deputaţi s-au exilat sau refugiat în ambasade ale altor ţări pentru a scăpa de urmăriri lansate împotriva lor de putere.



Între altele, Juan Guaido afirmă că au fost oferite "mite" parlamentarilor pentru ca ei să nu voteze în favoarea lui, dar că el dispune oricum de "mai multe voturi decât are nevoie".



Pentru a depăşi problema deputaţilor care vor fi absenţi duminică pentru că sunt exilaţi sau refugiaţi în ambasade, parlamentul a adoptat în 17 decembrie un amendament care permite "participarea virtuală" pe cale electronică la vot.



Dar după două zile, Curtea Supremă, pe care opoziţia o acuză că ar fi la ordinele puterii, a "anulat" amendamentul.



În general, Curtea Supremă anulează de trei ani toate deciziile luate de parlament. Practic, activitatea legislativă este efectuată din 2017 de o Adunare constituantă compusă doar din chavişti.



În pofida acestei ofensive a puterii destinate să "neutralizeze Adunarea Naţională şi a merge la conflict", politologul Luis Vicente Leon apreciază că realegerea lui Juan Guaido este "scenariul cel mai probabil".



În 2020, legislatura de cinci ani ajunge la termen şi urmează să aibă loc alegeri legislative. Dar Juan Guaido şi partidele care îl susţin afirmă că vor boicota scrutinul, căci este organizat de guvern.



Opoziţia, deja foarte divizată în marşul său împotriva lui Nicolas Maduro, va trebui deci să se pună de acord asupra "unei strategii clare şi consensuale", riscând să fie "măturată din parlament, unica instituţie unde ea deţine majoritatea", afirmă expertul David Smilde, specialist în Venezuela la Universitatea americană din Tulane.

sursa

agerpres.ro

ŞTIRILE ZILEI