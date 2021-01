Parlamentul rus a ratificat prelungirea tratatului New START cu SUA de dezarmare nucleară

Arme nucleare - Rusia / FOTO: Captură YouTube

"Acordul dintre Moscova şi Washington se prelungeşte pe durata maximă posibilă - de cinci ani - până la 5 februarie 2026", a menţionat Duma într-un comunicat, după votul unanim al deputaţilor prezenţi în sesiune plenară şi difuzat la televiziune.



Kremlinul a declarat marţi că cele două ţări au ajuns la un acord cu privire la prelungirea pactului semnat în 2010, a cărui valabilitate înceta săptămâna viitoare, şi care limitează numărul de focoase nucleare strategice, rachete şi bombardiere pe care Rusia şi Statele Unite le pot desfăşura.



Imediat după un anunţ în acest sens al Kremlinului, preşedintele rus Vladimir Putin a depus în Dumă un proiect de lege privind prelungirea cu 5 ani a tratatului New START, potrivit AFP.



"Esenţa acordului constă în prelungirea sa pentru 5 ani, aşa cum a fost semnat, fără nicio modificare", a declarat viceministrul de Externe rus Serghei Riabkov, vorbind în Duma de Stat, a doua zi după un acord de principiu, in extremis, între cei doi mari rivali geopolitici.



Proiectul de lege intră în vigoare după ce este promulgat de preşedintele Vladimir Putin.



Riabkov a remarcat că prelungirea New START a fost convenită "în condiţiile noastre", potrivit agenţiei de presă ruse TASS.



Moscova şi Washingtonul nu au reuşit să convină asupra prelungirii acestui tratat cu precedenta administraţie a lui Donald Trump, care dorea să asocieze anumite condiţii pentru reînnoirea sa, respinse de Moscova.



În cursul unei convorbiri telefonice marţi, preşedintele american Joe Biden şi omologul său rus, Vladimir Putin, au stabilit ca echipele celor două ţări să urgenteze discuţiile pentru a finaliza prelungirea tratatului până în 5 februarie.



New START, semnat la 8 aprilie 2010 la Praga, de preşedinţii american şi rus de la acea vreme, Barack Obama și Dmitri Medvedev, limitase la 1.550 numărul focoaselor nucleare care pot fi deţinute de părţile semnatare şi la 700 numărul rachetelor nucleare şi al bombardierelor care pot fi desfăşurate, adică o reducere cu aproape 30% comparativ cu limita anterioară, stabilită în 2002.

