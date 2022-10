Parlamentul European impune un încărcător universal de tip USB-C pentru toate dispozitivele mobile

USB C. Încarcator universal

Propunerea referitoare la un singur port de încărcare pentru dispozitivele mobile a fost lansată de Comisia Europeană în urmă cu mai mult de un deceniu, după ce utilizatorii de telefoane iPhone şi Android s-au plâns că trebuie să utilizeze încărcătoare diferite pentru telefoanele lor. În timp ce telefoanele iPhone se încarcă prin intermediul unui port de tip Lightning, dispozitivele de tip Android sunt alimentate pe baza unor conectori de tip USB-C.



Până la sfârşitul anului 2024, toate telefoanele mobile, tabletele şi camerele digitale vândute în Uniunea Europeană vor trebui să fie echipate cu un port de încărcare USB de tip C. Începând cu primăvara anului 2026, obligaţia se va extinde la laptopuri. Noua lege, adoptată marţi în plen cu 602 voturi pentru, 13 împotrivă şi 8 abţineri, face parte dintr-un efort mai amplu al Uniunii Europene de a reduce deşeurile electronice şi de a le permite consumatorilor să facă alegeri mai durabile.



Potrivit noilor norme, consumatorii nu vor mai avea nevoie de un încărcător diferit de fiecare dată când achiziţionează un nou dispozitiv, deoarece vor putea utiliza un singur încărcător pentru o gamă largă de dispozitive electronice portabile mici şi mijlocii.



Indiferent de producătorul lor, toate telefoanele mobile noi, tabletele, camerele digitale, căştile şi căştile cu microfon, consolele video portabile şi difuzoarele portabile, cititoarele electronice, tastaturile, mouse-urile, sistemele portabile de navigaţie, căştile intraauriculare şi laptopurile reîncărcabile prin cablu cu fir, care funcţionează cu o putere de alimentare de până la 100 de waţi, vor trebui să fie echipate cu un port USB de tip C.



Toate dispozitivele care permit încărcarea rapidă vor avea acum aceeaşi viteză de încărcare, permiţându-le utilizatorilor să le încarce la fel de repede, indiferent de încărcătorul utilizat, atâta timp cât este compatibil.



"Încărcătorul comun va deveni, în sfârşit, o realitate în Europa. Am aşteptat peste zece ani adoptarea acestor norme, dar putem, în cele din urmă, să lăsăm în urmă multitudinea de încărcătoare. Această lege adaptată exigenţelor viitorului permite dezvoltarea unor soluţii inovatoare de încărcare în viitor şi va aduce beneficii tuturor - de la consumatori frustraţi la mediul nostru vulnerabil. Trăim vremuri dificile pentru politică, dar am demonstrat că UE are în continuare idei şi soluţii pentru a îmbunătăţi vieţile a milioane de oameni din Europa şi pentru a inspira alte părţi ale lumii să îi urmeze exemplul", a declarat raportorul Parlamentului, Alex Agius Saliba (S&D, Malta).



Pe măsură ce încărcarea fără fir va deveni mai răspândită, Comisia Europeană va trebui să armonizeze cerinţele de interoperabilitate până la sfârşitul anului 2024, pentru a evita un impact negativ asupra consumatorilor şi a mediului. Astfel, va dispărea aşa-numitul efect de "blocaj" tehnologic, prin care un consumator devine dependent de un singur producător.



Etichete speciale vor informa consumatorii despre caracteristicile de încărcare ale noilor dispozitive şi le vor permite să vadă mai uşor dacă încărcătoarele lor existente sunt compatibile. De asemenea, cumpărătorii vor putea să aleagă în cunoştinţă de cauză dacă să cumpere sau nu un nou dispozitiv de încărcare împreună cu un produs nou.



Aceste noi obligaţii vor conduce la reutilizarea unui număr mai mare de încărcătoare şi vor ajuta consumatorii să economisească până la 250 de milioane de euro pe an la achiziţiile inutile de încărcătoare. În Uniunea Europeană, încărcătoarele aruncate şi neutilizate reprezintă aproximativ 11.000 de tone de deşeuri electronice pe an.



Consiliul va trebui să aprobe în mod oficial directiva înainte de a fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aceasta va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării. Ţările Uniunii vor dispune apoi de 12 luni pentru a transpune normele în legislaţia naţională şi de alte 12 luni după sfârşitul perioadei de transpunere pentru a le aplica. Noile norme nu se vor aplica produselor introduse pe piaţă înainte de data aplicării.

Sursa Agerpres

