Parlamentul britanic închide contul de TikTok după ce parlamentarii şi-au exprimat îngrijorarea asupra firmei chineze

Tik Tok / FOTO: shutterstock.com

Utilizarea aplicaţiei populare, deţinută de o firmă-mamă chineză, a fost o încercare de a implica tinerii în activitatea Parlamentului.



Dar relaţia dintre Palatul Westminster şi Beijing a devenit puternic tensionată după ce şapte parlamentari şi colegi ai lor au fost sancţionaţi de către statul chinez.



Un purtător de cuvânt al Parlamentului Regatului Unit a declarat: "Pe baza feedback-ului deputaţilor, închidem contul pilot TikTok Parlamentul Regatului Unit mai devreme decât am planificat".



"Contul a fost o iniţiativă pilot în timp ce am testat platforma ca un mod de a ajunge la un public mai tânăr cu conţinut relevant despre Parlament", a adăugat el.



Contul a fost blocat şi conţinutul său a fost şters.



Urmăritorii contului sunt întâmpinaţi cu o actualizare ce spune: "Acest cont este acum închis. Ne găsiţi pe www.parliament.uk".



Firma-mamă a lui TikTok, ByteDance, are sediul în China şi parlamentarii şi-au exprimat îngrijorări legate de trimiterea datelor utilizatorilor către Beijing.



Într-o scrisoare către speaker-ii Camerelor Comunelor şi Lorzilor, examinată de website-ul Politico, un grup de parlamentari care au fost sancţionaţi de guvernul de la Beijing pentru că au vorbit despre încălcări ale drepturilor omului s-au plâns în legătură cu contul de TikTok.



"Perspectiva ca guvernul lui Xi Jinping să aibă acces la datele personale de pe telefoanele copiilor noştri ar trebui să fie un motiv de îngrijorare majoră", se spune în scrisoare.



Theo Bertram, vicepreşedintele aplicaţiei pentru relaţii guvernamentale şi politică publică în Europa, le-a declarat parlamentarilor în iulie că "nu ni s-a cerut niciodată să furnizăm guvernului chinez date despre utilizatorii TikTok, şi nici dacă ne-ar fi cerut" nu am fi făcut-o.



TikTok nu operează în China, iar datele aplicaţiei sunt stocate în SUA şi Singapore.



Firma s-a oferit să se întâlnească cu orice parlamentar ce doreşte să afle mai multe despre modul în care sunt tratate datele utilizatorilor. Fostul lider conservator Sir Iain Duncan Smith a salutat decizia de a închide contul de TikTok, care a urmat

presiunii exercitate de Alianţa Interparlamentară asupra Chinei.



El a declarat agenţiei de presă PA: "Suntem încântaţi că Parlamentul, imediat ce i s-a spus, a înţeles că există o problemă şi l-au închis".



"Este important ca (şi) alţii să se uite la acest lucru acum şi trebuie să începem să le spunem oamenilor să nu folosească TikTok".



O purtătoare de cuvânt a TikTok a declarat: "Deşi este dezamăgitor că Parlamentul nu va mai putea intra în legătură cu milioanele de oameni care folosesc TikTok în Marea Britanie, reiterăm oferta de a-i asigura pe acei membri ai Parlamentului care au exprimat îngrijorări şi să clarificăm eventualele inexactităţi cu privire la platforma noastră".

sursa agerpres

