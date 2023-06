Parlamentarii britanici i-au interzis lui Boris Johnson accesul în Parlament pentru că a mințit în legătură cu scandalul ”partygate”

Boris Johnson, fost premier al Marii Britanii

Chiar în ziua în care Boris Johnson a împlinit 59 de ani, aleşii Camerei Comunelor au susţinut concluziile comisiei parlamentare privind privilegiile acestuia şi sancţiunile recomandate împotriva fostului şef al guvernului.



Cu 354 de voturi pentru şi doar şapte împotrivă, raportul a fost aprobat de Camera Comunelor, care are un total de 650 de aleşi. Mulţi s-au abţinut, inclusiv prim-ministrul Rishi Sunak.



Boris Johnson, care a fost nevoit să demisioneze din Downing Street vara trecută după o serie de scandaluri, s-a trezit acum fără permisul de acces în sediul Parlamentului, pe care foştii premieri îl au de obicei.

Raportul de 106 de pagini publicat joi recomanda şi suspendarea sa din Parlament timp de 90 de zile, ceea ce ar fi dus la alegeri anticipate în circumscripţia sa, dar fostul lider şi-a depus mandatul de deputat la scurt timp după ce a obţinut concluziile documentului.



Impactul concret al acestei consultări a deputaţilor est redus, dar reprezintă o umilinţă pentru politicianul conservator carismatic şi controversat. Boris Johnson a numit raportul o "vânătoare de vrăjitoare" şi, după lansarea sa, l-a calificat drept un "asasinat politic".



În raport, comisia a concluzionat că Boris Johnson "a indus în eroare Camera cu privire la o chestiune de cea mai mare importanţă pentru Parlament şi pentru public" şi aceasta "de mai multe ori".



Potrivit presei britanice, fostul premier le-a cerut susţinătorilor săi să se abţină mai degrabă decât să se opună raportului.



Deputaţi conservatori şi ai opoziţiei s-au succedat timp de mai bine de cinci ore în Camera Comunelor pentru a-şi exprima opinia cu privire la raport, dar şi despre fostul premier şi Partygate, petrecerile în aer liber care au avut loc în plin lockdown în timpul pandemiei de COVID-19.



Prim-ministrul Rishi Sunak, a cărui rivalitate cu Boris Johnson este vizibilă mult ca niciodată, nu s-a prezentat la dezbatere, spunând că nu vrea să "influenţeze" votul, dar această atitudine i-a atras acuzaţii de "slăbiciune" din partea laburiştilor.



Fostul prim-ministru conservator Theresa May a cerut tuturor parlamentarilor să voteze în favoarea concluziilor raportului pentru a "ajuta la restabilirea încrederii în democraţia noastră parlamentară".



Fostul lider, care în curând va fi tată pentru a opta oară, rămâne popular în cadrul partidului său pentru că a implementat Brexitul. În 2019, el a ajuns la putere după o mare victorie electorală. Însă, potrivit unui sondaj, 69% dintre britanici şi 51% dintre alegătorii conservatori cred că acesta a minţit Parlamentul.



Boris Johnson, fost jurnalist, şi-a găsit deja un nou loc de muncă. El a fost angajat ca editorialist de tabloidul conservator Daily Mail.



Duminică, o nouă înregistrare video publicată de ziarul The Mirror, în care membri ai Partidului Conservator dansează la o petrecere în timpul pandemiei sfidând regulile de distanţare, a stârnit o puternică dezaprobare în rândul opiniei publice. Şi aceasta într-un moment în care guvernul conservator este mai mult ca niciodată sub presiune în lupta împotriva inflaţiei şi a creşterii ratelor dobânzilor care determină creşterea vertiginoasă a creditelor ipotecare.



La cel mai scăzut nivel în sondajele de opinie faţă de opoziţia laburistă, Partidul Conservator, aflat la putere de 13 ani, se va confrunta cu patru alegeri parţiale în lunile următoare. Preluare: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI