Părintele Constantin Necula, numit consultant în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din Sibiu, după ce s-a vindecat de COVID-19: Soluția e la medic

"Prin Ordinul Prefectului 540/27.10.2021 a fost numit în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, în calitate de consultant, PC.pr. conf.univ.dr.habil. Constantin Valer Necula, cadru universitar al Universităţii 'Lucian Blaga' din Sibiu şi consilier al IPS dr. Laurenţiu Streza, mitropolitul Ardealului şi arhiepiscopul Sibiului. Domnul prefect Mircea Dorin Creţu apreciază Înalta Binecuvântare acordată acestei colaborări şi speră ca ea să aducă un plus de încredere şi eficientizare a colaborării interinstituţionale la nivelul judeţului Sibiu", a transmis astăzi Prefectura Sibiu.



Preotul Constantin Necula a precizat pentru Agerpres că urmează să se implice activ în ajutorarea medicilor şi a autorităţilor şi că va respecta decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a îndruma orice enoriaş să asculte de sfatul medicilor.



"Pot să fac o serie de analize de teren şi apoi să le duc în Comitet (Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu - n.r.). Pot să ascult oamenii mai mult decât au ei posibilitatea să o facă, pentru că ei toţi sunt pe viteză, pe repede înainte. Pot să sprijin colectivele medicale, oricum fac asta de un an de zile, prin telefoane, prin cărţi", a subliniat părintele.



Întrebat dacă s-a vaccinat împotriva COVID-19, preotul Constantin Necula a replicat: "Din moment ce am trimis oamenii la medici, şi eu m-am consultat cu medicii".



"Eu, de când a început campania de vaccinare, am spus că soluţia este la medic, nu este nici la preot, nici la vedeta de televiziune, nici la jurnalişti, nici la politicieni. E la medic. (...) Am obligaţia de a avea rezervă (de a răspunde dacă m-am vaccinat sau nu - n.r.), un preot nu spune nici pro vaccin, nici anti-vaccin. Dacă menţine hotărârea pe care a luat-o Sinodul, el trebuie să fie neutru în afirmarea lucrului ăstuia", a explicat părintele Constantin Necula.



Preotul Necula a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2, însă a precizat că a avut o formă care "nu a fost atât de complicată ca la alţii, pe care i-a văzut murind".



Acesta s-a implicat până acum şi în susţinerea unor ONG-uri în lupta lor cu diverse boli. Spre exemplu, face parte din echipa primului centru de suport oncologic din Sibiu, intitulat ''Casa Sus inima''. De asemenea, preotul Necula este preşedintele Asociaţiei Crucea Albastră, care ajută dependenţii de alcool şi de droguri, fiind cunoscut ajutorul dat de el atât acestor pacienţi, cât şi medicilor psihiatri din Sibiu.

Prefectul Mircea Creţu speră că preotul Necula îi va convinge pe credincioşi să se imunizeze contra COVID-19.



"Consider că poate să aducă un plus în această luptă cu pandemia, astfel încât mulţi credincioşi să îşi schimbe concepţia de la a fi anti-vaccinare, la vaccinare, care este singurul lucru care ne va duce la o perioadă mai bună", a declarat pentru agenția de presă prefectul judeţului Sibiu.



Potrivit datelor comunicate miercuri de Prefectură, în judeţul Sibiu, de la debutul pandemiei şi până în prezent, au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS-CoV-2 un număr de 35.664 de persoane (451 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 7 reinfectate). În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 8 decese din cauza infectării cu coronavirus. La ora 08.00 erau spitalizate 467 de persoane, dintre care în terapie intensivă 48 de persoane (46 adulţi, 2 copii).



În ultimele 24 de ore, în județul Sibiu s-au efectuat 909 teste, dintre care 236 RT-PCR şi 673 teste rapide.

