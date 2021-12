Parchetul Militar s-a autosesizat după protestul de la Parlament. Anchetă și la Jandarmerie pentru a vedea dacă a existat o fisură în organizarea dispozitivului

Imaginile surprinse pe camere la protestul de marți arată clar nivelul de mobilizare a autorităților. Unul dintre jandarmi a reacționat cu întârziere și a închis poarta abia după ce mai multe persoane intraseră deja în curtea parlamentului. Accesul în acea zonă era păzit de cel mult 7 jandarmi. Șeful jandarmeriei capitalei spunea, după manifestație, că problema a fost legată de ruperea unui zăvor.

Șeful Jandarmeriei București, Cătălin Stegăroiu: 'La momentul când acel grup violent a forțat poarta de acces către senat și a rupt încuietoarea de la poartă. Colegii mei au apreciat că dacă vor menține dispozitivul vor exista răniți. Nu am fost absolut deloc depășiți, situația s-a aflat în permanență sub control. Nu confundați momentul intrării în curtea senatului cu faptul că am fost depășiți''

Procurorii militari au decis să facă cercetări pentru a vedea dacă acolo a fost vorba de neglijență în serviciu și încălcarea consemnului. Surse din jandarmerie spun că până azi nu au primit o informare oficială din partea procurorilor cu privire la deschiderea dosarului penal.

Nici ministrul de Interne Lucian Bode nu pare a fi mulțumit de intervenția jandarmeriei în timpului protestului organizat, se pare, de partidul AUR. De aceea a dispus cercetări interne la Jandarmeria Capitalei și investigația vizează modul în care a fost constituit dispozitivul de jandarmi și modul de acțiune.

Azi, în ajunul Crăciunului, câțiva oficiali ai corpului de control al ministerului de Interne au mers la sediul Jandarmeriei să stângă date legate de evenimentele de pe 21 decembrie.

