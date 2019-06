Paradă regală la Londra EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este cel mai vârstnic suveran din lume, are 93 de ani. Este născutaă pe 21 aprilie, însă potrivit unei tradiții ce datează de 260 de ani, aniversarea oficială a monahului aflat pe tron are loc în a doua sâmbătă din luna iunie. A venit la paradă în caleașca reagală, singură, fără prințul consort Philip, care s-a retas din viața publică din cauza problemelor de sănătate.

Ceremonia are un nume specific, Trooping the Colour, Salutul Culorilor. În acest an au fost implicați 1400 de militari, 400 de muzicieni și 300 de cai.

Prințul Charles, William și Harry, soțiile lor și copiii, membri ai familiei regal , dar și mii de turiști și londonezi au asistat la paradă. S-au tras și 41 de salve de tun din Green Park, iar regina și membrii familiei sale au urmărit din balconul oficial o reprezentație a forțelor aeriene britanice.

A fost prima apariție publică pentru Meghan Markle, ducesa de Sussex, după nașterea lui Archie, luna trecută. La 1 an, prințul Louis, al treilea copil al prințului William și al lui Kate, a fost entuziasmat la primul eveniment cu familia regală. Și nu s-a sfiit să se manifeste ca atare în balconul de la Palatul Buckingham.

ŞTIRILE ZILEI