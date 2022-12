Parada militară de la Alba Iulia - cu francezii de la Cincu şi sisteme lansatoare multiple de rachete HIMARS

Ca în fiecare an, de Ziua Națională a României, Alba Iulia se îmbracă în haine de sărbătoare. Este sărbătoarea românilor de pretutindeni. Programul de 1 Decembrie cuprinde parada militară, concerte, masă populară, focuri de artificii și multe alte surprize.

Mii de persoane au asistat joi, de Ziua Naţională a României, la parada militară de la Alba Iulia, la care au luat parte peste 1.000 de militari, jandarmi, pompieri, poliţişti, studenţi şi elevi militari, dar şi militari francezi din cadrul Grupului de Luptă pentru Apărare Colectivă dislocat la Cincu, judeţul Braşov.



La eveniment au fost prezenţi şi premierul Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvar, europarlamentarii Victor Negrescu şi Mircea Hava, dar şi Dan Barna (USR), George Simion (AUR), Ludovic Orban (Forţa Dreptei).

Cei prezenţi la paradă au putut admira elicopterele IAR 330 SOCAT ale Bazei 71 Aeriene "General Emanoil Ionescu".



În premieră, la parada de la Alba Iulia au defilat şi reenactorii Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, conduşi de directorul adjunct, Tudor Roşu, care au participat cu "Garda Naţională de la Alba Iulia", o reconstituire a formaţiunii militare care a contribuit la desfăşurarea în condiţii de siguranţă a Adunării Naţionale de la 1 Decembrie 1918. De asemenea, au mai defilat, pentru al doilea an consecutiv la Alba Iulia, "Pandurii Vladimirescului", detaşament format din pasionaţi de istorie, dar şi "Detaşamentul Mateiaş", care reconstituie un contingent de infanterişti români din cadrul Regimentului 70 Infanterie, care a luptat în Primul Război Mondial.



La parada de la Alba Iulia a fost prezentat şi cel mai modern sistem de armament din dotarea structurilor de artilerie, sistemul de rachete cu lansare multiplă M 142 HIMARS, precum şi complexe de artilerie antiaeriană şi terestră GEPARD şi HIMARS şi transportoare Piranha III şi Piranha V.



Defilarea a fost deschisă de generalul de brigadă Bogdan Cernat, comandantul Diviziei 4 Infanterie "Gemina".



Detaşamentele de defilare pe jos au fost constituite din militari aparţinând Diviziei 4 Infanterie "Gemina", Forţelor pentru Operaţii Speciale - Batalionul 54 Sprijin "Horea, Cloşca şi Crişan" din Târgu Mureş, Brigăzii 81 Mecanizate "Grigore Bălan"/ Batalionul 812 Infanterie "Bistriţa - Şoimii Carpaţilor", Brigăzii 61 Vânători de Munte "General Virgil Bădulescu" Miercurea Ciuc, Batalionului 17 Vânători de Munte "Dragoş Vodă", Batalionului 26 Cercetare Supraveghere Montană "Avram Iancu" din cadrul Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere "Decebal", Batalionului 136 Geniu "Apulum"/ Brigada 10 "Dunărea de Jos".

În premieră, a defilat la Alba Iulia un detaşament format din militari francezi care fac parte din Grupul de Luptă NATO din România, dislocat la Cincu, structură subordonată Comandamentului Multinaţional de Divizie Sud-Est. Plutonul, format din 22 de artilerişti, este parte componentă a companiei de sprijin prin foc, din Regimentul 1 Artilerie din Belfort.

Ministerul Apărării Naţionale a mai fost reprezentat la Alba Iulia de studenţi ai Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu şi elevi ai Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia.



Din partea Ministerului Afacerilor Interne, defilarea a fost deschisă de Centrul Chinologic "Dr. Aurel Greblea" Sibiu, care a prezentat 9 echipe canine. A urmat blocul de defilare al Jandarmeriei Române, format din militari ai Grupării de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Târgu Mureş şi cel al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" Alba.



Administraţia Naţională a Penitenciarelor a fost reprezentată de un detaşament format din poliţişti de penitenciare din cadrul Penitenciarului Aiud.



Defilarea pe jos a fost încheiată de un detaşament al Crucii Roşii Române Filiala Alba.



Cei prezenţi au putut urmări şi 11 detaşamente de defilare cu mijloace terestre.



Parada de Ziua Naţională a României în Cetatea Marii Uniri a fost încheiată de Garda de Onoare, constituită din militari ai Batalionului 811 Infanterie "Dej" - "Dragonii Transilvani" şi de Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie "Gemina".



Cea mai amplă paradă militară organizată vreodată în Alba Iulia a avut loc în 2018, la "Centenarul Unirii", când au defilat peste 1.600 de militari, precum şi în jur de 150 de mijloace tehnice.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, joi, de Ziua Naţională, la Alba Iulia, că este în continuare nevoie de unitate, solidaritate, de empatie.



"Este o zi foarte importantă pentru noi şi, aşa cum de fiecare dată am arătat respect şi cinstire pentru memoria celor care s-au jertfit în momentele cele mai dificile pentru ca România să fie aşa cum este astăzi, consider că şi de acum înainte, în momente poate nu la fel de dificile ca atunci, avem în continuare nevoie de unitate, de solidaritate, de empatie. Sunt convins că, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, o vom face şi de aici înainte, putând să demonstrăm că România este o ţară cu adevărat europeană", a spus Nicolae Ciucă.



Acesta le-a urat "un sincer 'La mulţi ani tuturor românilor'".



Premierul a asistat joi la parada militară desfăşurată de Ziua Naţională la Alba Iulia, după ce în prima parte a zilei a participat la ceremoniile de la Bucureşti.

De la ceremonialuri de depunere de coroane la statuile personalităților istorice și Marșul Unirii, la slujbă de Te Deum, focuri de artificii, pe timp de zi și de seară, până la parada militară, masa populară, concerte de muzică ușoară, spectacol folcoric sau festival de tradiții și obiceiuri, toate acestea au loc la Cetatea Alba Carolina, de 1 Decembrie.

Parada militară a început la ora 14.00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. Orașul va fi survolat de avioane F16 Fighting Falcon și elicoptere IAR 330 SOCAT.

În cadrul dispozitivului de defilare pe jos va face parte și un detașament de militari francezi din cadrul Grupului de Luptă pentru Apărare Colectivă, dislocat la Cincu, județul Brașov.

Forțe implicate:

15 detașamente de defilare pe jos (aproximativ 850 de militari aparținând Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, Forțelor pentru Operații Speciale, Batalionului 136 Geniu „Apulum”/ Brigada 10 „Dunărea de Jos”, Batalionului 26 Cercetare Supraveghere „Avram Iancu”/ Brigada 18 Cercetare Supraveghere „Decebal”, Grupării de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Târgu Mureș, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, personal din cadul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia și Filialei Alba Iulia, a organizației Crucea Roșie Română); detașament de militari francezi din cadrul Grupului de Luptă pentru Apărare Colectivă, dislocat la Cincu, județul Brașov

11 detașamente de defilare cu mijloace terestre (vehicule de luptă HUMVEE, complexe de artilerie antiaeriană și terestră GEPARD și HIMARS, transportoare PIRANHA III și PIRANHA V, transportoare amfibii blindate de infanterie B-33 ZIMBRU, autospeciale de intervenție ale celorlalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională și ale organizației Crucea Roșie Română)

elicoptere IAR 330 SOCAT ale Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu"

avioane F-16 Fighting Falcon aparținând Bazei 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță".

La parada militară de la Alba Iulia este prezent și premierul Nicolae Ciucă.

sursa alba24.ro, agerpres.ro

