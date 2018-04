Sărbătoare mare la Brașov. 25 de mii de oameni au mers să vadă parada Junilor. Evenimentul are loc în fiecare an, în Duminica Tomii, dar puțini știu că, abia după 1918, după Unirea Transilvaniei cu România, cetele de Juni au putut intra călare în cetatea de la poalele Tâmpei, aflată până atunci sub stăpânire străină.