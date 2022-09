„Păpușa de fier” a lui Putin deviază de la linia propagandei ruse. Bulversare în studioul Rusia-1. „Amăgirea de sine nu duce nicăieri”

Scânteia a reprezentat-o subiectul înfrângerii rușinoase suferite recent de forțele ruse în regiunea Harkov. La un moment dat, unul dintre invitații din platou, profesorul universitar Maxim Kazanin, comentând despre ultima reunire a liderilor militari ai NATO ce a avut loc la Tallinn, spune că „toți acești oameni nu au fost niciodată pe câmpul de bătălie în timpul întregii lor cariere militare”.

„Iertați-mă, dar oamenii vă ascultă chiar acum. Ce ar trebui să creadă?”, intervine Skabaeva, vorbind apoi cu tentă ironică despre liniile propagandistice ale Kremlinului: „că ucrainenii nu au independență, că americanii le-au direcționat contraofensiva, că americanii înșiși sunt vai de capul lor”.

Russian state TV propagandists suddenly realized that downplaying the strength of the Ukrainian military and the effectiveness of US weapons only makes them look ridiculous, having recently lost occupied territories to an allegedly weaker enemy. Host slays an unsuspecting pundit: pic.twitter.com/dZdqxcQNt2