Papa Francisc, la Congresul mondial al religiilor: Dumnezeu este pace. El ne călăuzește întotdeauna pe calea păcii, niciodată pe cea a războiului. Patriarhul Kirill a lipsit

În a doua sa zi în Kazahstan, Papa Francisc s-a adresat celui de-al șaptelea Congres al liderilor religiilor mondiale și tradiționale, o reuniune care reunește creștini, evrei, musulmani, budiști, hinduși și alte religii.

Congresul este marcat de absența patrairhului Kirill. El trebuia să participe, dar ulterior s-a retras. Biserica Ortodoxă Rusă a trimis o delegație.

Pope Francis has told the Russian Orthodox hierarchy and other faith leaders at an interfaith congress in Kazakhstan that religion must never be used to justify the “evil” of war and that God must never “be held hostage to the human thirst for power.” https://t.co/pV4fz30eHA