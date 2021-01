Papa Francisc îi îndeamnă pe creștini să aibă grijă unii de alții. Mesaj de Anul Nou: "Pe lângă un vaccin pentru corp, avem nevoie de un vaccin pentru suflet"

Papa Francisc a subliniat în mesajul său de Anul Nou că 2021 "va fi un an bun" dacă oamenii vor avea grijă unii de alţii şi a subliniat că, pe lângă un vaccin împotriva noului coronavirus, omenirea are nevoie de "un vaccin pentru suflet", relatează EFE.

Bazilica Sfântul Petru

"Nu contează câte persoane cunoaştem, dacă nu ne putem îngriji de ele. Anul acesta, în timp ce aşteptăm o recuperare şi noi tratamente, să nu uităm de grija faţă de ceilalţi. Pentru că, pe lângă un vaccin pentru corp, avem nevoie de un vaccin pentru suflet, care înseamnă grija faţă de ceilalţi. Va fi un an bun dacă ne îngrijim unii de alţii, aşa cum Fecioara Maria are grijă de noi", a spus Papa.



Aceste cuvinte ale Papei Francisc au fost citite în omilia oficiată de cardinalul Pietro Parolin, în cadrul liturghiei de Anul Nou dedicată Fecioarei Maria, care este celebrată în fiecare an de Vatican în ziua de 1 ianaurie.



Papa Francisc urma să oficieze această slujbă, precum şi cea de joi, 31 decembrie, însă o criză de sciatică l-a împiedicat să participe la cele două liturghii.



Aşa cum a făcut şi în ajun, Papa Francisc a lăsat în scris omilia pentru a putea fi citită vineri de Anul Nou de cardinalul Parolin, în faţa unui mic număr de participanţi şi de reprezentanţi ai mass-media, în Bazilica Sf. Petru.



Această slujbă, ca şi restul liturghiilor oficiate în perioada sărbătorilor la Vatican, s-a desfăşurat în lipsa credincioşilor.



Biserica Catolică a făcut din ziua de Anul Nou o sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria.

În anul 1968, Papa Paul al VI-lea a declarat ziua de 1 ianuarie Ziua Mondială a Păcii, în care creştinii se roagă pentru încetarea conflictelor între popoare.



"Astăzi, în prima zi a anului, urarea pe care v-o fac este aceea pe care însuşi Dumnezeu o pune pe buzele noastre. Domnul să vă binecuvânteze şi să vă păzească... El să-şi îndrepte faţa către voi, să vă dăruiască pacea", le-a transmis Papa credincioşilor din întreaga lume.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI