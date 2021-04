Papa Francisc dedică vârsnicilor şi celor bolnavi rugăciunea din a doua zi de Paşti

Rugăciunea, cunoscută sub numele de ''Regina Coeli'' (Regina Cerului), a fost rostită de la Vatican şi a putut fi urmărită online.

Aceasta a încheiat oficial sărbătoarea Paştelui în Biserica Catolică.

At the Regina Coeli on Easter Monday, Pope Francis speaks of the angel's appearance and the proclamation of Christ's Resurrection, noting that in finding the Risen Christ we discover peace of heart.https://t.co/l2prkY0fDT