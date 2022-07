Papa Francisc: Ceea ce s-a întâmplat în școli cu copiii indigeni din Canada reprezintă un genocid

Papa Francisc în Canada, iulie 2022 / FOTO: Jason Franson/www.cbc.ca

"Este adevărat că nu am folosit cuvântul pentru că nu m-am gândit la el. Dar am descris genocidul. Mi-am cerut scuze, mi-am cerut iertare, am condamnat acest lucru", a declarat Suveranul Pontif.

În vizita în Canada, Papa Francisc a prezentat scuze publice pentru răul făcut timp de decenii populațiilor indigene din Canada în școli catolice în care au fost înscriși copii indigeni. Cuvintele sale au fost așteptate de mai mulți ani de populațiile amerindiene și au fost întâmpinate cu emoție.

Anul trecut, sute de morminte nemarcate au fost descoperite pe terenurile fostelor școli din două provincii din Canada. Cercetările au scos la iveală că peste 4.000 de copii indigeni au murit din cauza neglijenței sau abuzului în instituții de învățământ, multe conduse de Biserica Catolică.

Canada și Biserica Catolică au fost zguduite de uriaș scandal după ce anul trecut au fost descoperite a aproape o mie de morminte anonime în care se află oseminte ale indienilor din tribul Prima Naţiune, majoritatea copii. O comisie federală, care a efectuat o amplă anchetă, a ajuns la concluzia că sistemul şcolar rezidenţial, derulat în special de Biserica Catolică, a permis un genocid cultural împotriva nativilor canadieni.

Indienii din tribul Prima Naţiune au dezvăluit că au fost descoperite 751 de morminte nemarcate pe locul unde a funcționat școala catolică Marieval din Saskatchewan. După demolarea clădirii a rămas un uriaș cimitir, iar nativii canadieni susțin că oamenii bisericii au îndepărtat pietrele tombale și nu se știe dacă au fost îngropați acolo doar copii sau și adulți.

Macabra dezvăluire a avut loc la scurtă vreme după ce au fost descoperite sub o fostă școală din provincia Columbia Britanică alte 215 morminte. Osemintele aparțin unor copii ai nativilor canadieni.

Între 1831 și 1996, sistemul școlar rezidențial care a funcționat în Canada a luat cu forța 150.000 de copii ai indienilor și i-au dus în școli creștine, majoritatea catolice.

VEZI ȘI:

ŞTIRILE ZILEI