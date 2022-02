Papa Francisc: Aruncarea deşeurilor din plastic în ape, o acţiune ''criminală''

Papa Francisc / FOTO: Shutterstock

În cadrul interviului cu durata de o oră, difuzat de postul de televiziune Channel 3 al televiziunii publice italiene RAI, suveranul pontif a reiterat câteva dintre temele cheie ale pontificatului său - condamnarea cheltuielile excesive pentru armament, apărarea drepturilor migranţilor şi condamnarea rigidităţii ideologice a conservatorilor din cadrul Bisericii.



Papa Francisc, care a făcut din tema protejării mediului înconjurător unul dintre fundamentele pontificatului său, a povestit că, la un moment dat, s-a întâlnit cu mai mulţi pescari italieni care i-au spus că au descoperit multe tone de plastic în Marea Adriatică. La următoarea întâlnire, aceştia i-au relatat că au descoperit o cantitate de două ori mai mare şi şi-au asumat sarcina de a ajuta la curăţarea parţială a apelor.



''Aruncarea plasticului în mare este un gest criminal. Distruge biodiversitatea, distruge planeta, distruge totul'', a spus papa Francisc.



''Protejarea creaţiei este un (proces) educaţional în care trebuie să ne implicăm'', a adăugat suveranul pontif, menţionând o melodie a cântăreţului brazilian Roberto Carlos, în care un băiat îşi întreabă tatăl ''de ce nu mai cântă râul'', iar tatăl îi răspunde ''pentru că l-am distrus''.



Rugat să ofere mai multe detalii despre gusturile sale muzicale, papa Francisc, care a făcut o vizită-surpriză la un magazin de muzică din Roma luna trecută, a spus că în general preferă muzica clasică, dar şi tangoul.



Întrebat dacă a dansat tangou în tinereţe pe când se afla în Argentina natală, suveranul pontif, în vârstă de 85 de ani, a răspuns astfel: ''Un porteno care nu dansează tangou nu este un porteno''. "Porteno" este un cuvânt spaniol care desemnează locuitorii din Buenos Aires, oraşul natal al suveranului pontif.



Drept răspuns la o întrebare despre război, papa Francisc a spus: ''Gândiţi-vă puţin! Dacă am sista producţia de arme pentru un an, am putea hrăni şi educa întreaga omenire. Ne-am obişnuit cu războaiele. Este dur, dar acesta este adevărul''.



Suveranul pontif nu a oferit detalii despre sursa datelor statistice pe care le-a menţionat, dar cu alte ocazii a făcut apel la interzicerea totală a armelor nucleare, argumentând că şi simpla posesie a acestora în scopuri disuasive este imorală.



Liderul de la Vatican a făcut apel ca bugetul pentru înarmare să fie redirecţionat pentru sprijinirea persoanelor nevoiaşe şi pentru cercetare, astfel încât să poată fi prevenite viitoare pandemii.



Papa Francisc a făcut din nou apel la Uniunea Europeană să distribuie migranţii care ajung în Italia şi Spania venind din Africa de Nord către toate ţările din UE, pentru a nu se crea o presiune excesivă doar asupra câtorva state.



Interviul, realizat de gazda popularei emisiuni duminicale ''Che Tempo Che Fa'', Fabio Fazio, a fost difuzat printr-o transmisiune prin satelit între studiourile RAI din Milano şi vila Santa Marta, reşedinţa papei din Vatican.



Papa Francisc a renunţat la apartamentele vaste, dar izolate, situate în Palatul Apostolic din Vatican, folosit de predecesorii săi. Suveranul pontif locuieşte într-un apartament modest din vila Santa Marta, servind de obicei masa în spaţiul comun şi mergând singur cu liftul.



Suveranul pontif spune că a ales să locuiască acolo întrucât ''nu era un sfânt'' asemenea predecesorilor săi şi pentru că are nevoie să se afle în mijlocul oamenilor pe cât de mult posibil. Suveranul pontif a mai spus că are prieteni ''puţini, dar adevăraţi''.



Potrivit DPA, în cadrul aceluiaşi interviu, întrebat de Fabio Fazio de ce crede că Dumnezeu ar permite suferinţa copiilor, papa Francisc a răspuns astfel: ''Nu am nicio explicaţie pentru acest lucru. Am credinţă şi încerc să-L iubesc pe Dumnezeu, creatorul meu. Dar la întrebarea de ce suferă copiii, nu am niciun răspuns''.



Suveranul pontif a mai spus că, în opinia sa, bârfa şi agresivitatea reprezintă pericole mari în societatea noastră.



Papa Francisc a condamnat agresivitatea din vremurile actuale, aşa cum este prezentă ea, de exemplu, la copii. ''Mă gândesc la şcoli, la agresivitate'', a mai spus liderul de la Vatican.



Câteodată, agresiunea vine din lucruri mărunte, cum ar fi bârfa, o practică pe care suveranul pontif a condamnat-o sever şi cu alte ocazii.



Defăimarea poate destrăma familii şi comunităţi. ''Bârfa distruge identitatea'', a avertizat papa Francisc, scrie DPA, preluată de Agerpres

ŞTIRILE ZILEI