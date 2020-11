Papa Francisc a vorbit pentru prima dată despre persecuţia uigurilor

Papa Francisc / FOTO: Captură YouTube

"Mă gândesc deseori la popoarele persecutate: rohingya, săracii uiguri, yazidi - ceea ce le-a făcut Daesh (gruparea Stat Islamic) este cu adevărat crud - sau creştinii din Egipt şi Pakistan ucişi de bombele care au explodat în timp ce se rugau în biserică", a mărturisit Suveranul Pontif în cartea sa "Let Us Dream: The Path to a Better Future" care urmează să fie publicată în decembrie.

Vaticanul nu s-a pronunţat niciodată oficial asupra persecuţiei uigurilor, chiar dacă doi cardinali asiatici au făcut acest lucru vara trecută.

Pe 22 octombrie, Vaticanul şi China au reînnoit pentru doi ani un acord privind numirea episcopilor. Washingtonul a cerut anterior Papei să denunţe orice persecuţie religioasă în China comunistă, împotriva catolicilor, dar şi împotriva minorităţii uigure.

Uigurii reprezintă principalul grup etnic din Xinjiang (nord-vestul Chinei). Potrivit organizaţiilor pentru drepturile omului, mai mult de un milion de persoane au fost băgate acolo în "tabere". China susţine că acestea sunt "centre de formare profesională".

În cartea sa scrisă cu ajutorul biografului britanic Austen Ivereigh (care va fi publicată pe 2 decembrie), papa Francisc aruncă o privire mai atentă asupra populaţiei rohingya, o minoritate musulmană persecutată în Myanamar, dintre care numeroşi membri s-au refugiat în Bangladeshul vecin.

"Am o afecţiune specială pentru populaţia rohingya. Rohingya este cel mai persecutat grup de pe pământ chiar acum; în măsura în care pot, încerc să fiu aproape de ei pentru că îmi plac foarte mult. Nu sunt nici catolici, nici creştini, ei sunt fraţii şi surorile noastre, un popor sărac şi abuzat din toate părţile, care nu ştie către ce să se îndrepte", a mai spus Suveranul Pontif.

"În acest moment, în Bangladesh, există mii de tabere de refugiaţi în care COVID-19 se răspândeşte", a adăugat el, vorbind despre o "nedreptate strigătoare la Cer".

La sfârşitul anului 2017, papa Francisc a mers în Myanamar, apoi în Bangladesh, ţară în care s-a întâlnit cu refugiaţi rohingya, cărora le-a cerut "iertare" pentru răul suferit.

Sursa: Agerpres

