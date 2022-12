Papa Francisc a plâns când menționa Ucraina în timpul unei rugăciuni publice la Roma

Papa Francisc

Vocea Papei a început să tremure când a menționat suferința ucrainenilor.

El a spus: Mi-ar fi plăcut să vă aduc mulțumirile poporului ucrainean ...

Reuters relatează că Papa Francisc a fost nevoit să se oprească din discursul său timp de aproximativ 30 de secunde.

Let us entrust to the intercession of the Mother of God the universal desire for peace, in particular for tormented Ukraine, which suffers greatly. With God’s help, peace is possible; disarmament is possible. May Our Lady help us to convert ourselves towards God’s plans. — Pope Francis (@Pontifex) December 8, 2022

Mulțimea, din care făcea parte și primarul Romei, Roberto Gualtieri, a aplaudat când a realizat că nu poate vorbi și l-a văzut plângând.

Când şi-a reluat rugăciunea, vocea îi tremura.

El a continuat: “...poporul ucrainean pentru pacea pe care i-o cerem Domnului de atâta timp. În schimb, trebuie să-ţi amintesc din nou supliciul copiilor, al persoanelor vârstnice, al taţilor şi al mamelor, al tinerilor din această ţară martirizată care suferă atât de mult”.

Ulterior, el a scris pe Twitter că "pacea este posibilă; dezarmarea este posibilă".

„Să încredințăm mijlocirii Maicii Domnului dorința universală de pace, în special pentru Ucraina chinuită, care suferă foarte mult. Cu ajutorul lui Dumnezeu, pacea este posibilă; dezarmarea este posibilă. Fie ca Maica Domnului să ne ajute să ne convertim spre planurile lui Dumnezeu”.

