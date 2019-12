Papa Francisc a oferit oraşului Betleem o relicvă din ieslea în care s-a născut Iisus

Bucata din lemn de doar câţiva centimetri a fost păstrată până de curând în Biserica Santa Maria Maggiore din Roma.

Săptămâna aceasta a fost înmânată custodelui Bisericii din Betleem, care a declarat că este "o mare onoare pentru credincioşii şi pelerinii din zonă".

Bethlehem received an early Christmas gift. A small piece of wood said to be from Jesus’ manger was gifted to the town by the Pope and was greeted by marching bands as it entered the city https://t.co/mxmJgq4Bn6 pic.twitter.com/ymu23peHM3