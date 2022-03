Paolo Gentiloni: Aşteptăm o creştere economică puternică atât în Europa cât şi în România, de aproximativ 4%. Reducerea accizei, o măsură ce trebuie coordonată la nivel UE

Astfel de măsuri trebuie însă coordonate la nivel comunitar, iar Comisia va anunţa în perioada următoare ce derogări privind taxarea energiei vor fi permise temporar, a precizat oficialul european.

Guvernul pregăteşte un pachet de măsuri, spune și ministrul de Finanţe, Adrian Câciu.

Întrebat dacă statele membre pot reduce nivelul accizei, comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni a răspuns: Da, putem reduce nivelul accizei, dar această reducere trebuie coordonată între noi toţi iar departamentele noastre lucrează la asta în zilele următoare.

Ministrul de Finanţe, Adrian Câciu: Măsurile vor fi anunţate în foarte scurt timp (...) o să şi vedeți măsurile, discuţia pe o anumită măsură nu este utilă pentru societate până când nu e agreată într-un pachet de măsuri.

România ar putea înregistra o creştere economică puternică în acest an, de aproximativ 4%, dar impactul războiului din Ucraina va afecta această creştere, a mai declarat comisarul european responsabil pentru Economie, Paolo Gentiloni, la finalul unei întrevederi cu ministrul Finanţelor, Adrian Câciu.

"Cu ministrul Finanţelor am discutat despre impactul războiului asupra economiei noastre. Economia noastră este puternic redeschisă la începutul acestui an după criza de pandemie şi aşteptăm o creştere economică puternică atât în Europa cât şi în România, aproximativ 4% creştere. Desigur, impactul războiului va afecta această creştere. Noi am văzut deja un impact asupra inflaţiei. A urcat la 6,2% în Uniunea Europeană şi la 7,9% în România, în februarie, şi ne putem aştepta ca aceste cifre să crească mai departe", a spus Paolo Gentiloni.

El a spus că se observă o criză în domeniul energiei şi al mărfurilor alimentare. De asemenea, există perturbări ale lanţurilor de aprovizionare şi un anumit nivel de incertitudine care reduce încrederea printre consumatori şi investitori.

"Cred că dacă acţionăm împreună, coordonând acţiunile noastre la nivel european, putem lucra să limităm impactul acestei crize aspra încrederii cetăţenilor şi investitorilor. Putem lucra împreună, de asemenea, în domeniul stocării energiei, al procurării de energie şi, de asemenea, ar trebui să insistăm asupra tranziţiei energetice în strategia pentru Pactul Verde şi transformare energetică. Esenţial în acest moment în care războiul riscă să afecteze creşterea economică este să păstrăm reluarea creşterii economice prin Planul de Redresare şi Rezilienţă. Desigur, aceste planuri au fost realizate înainte de război, dar ele sunt extraordinar importante acum, pentru că sunt motoare ale creşterii într-o situaţie dificilă", a declarat Paolo Gentiloni.

