Panică în rândul locuitorilor din satul Plauru, județul Tulcea, după ce încă o dronă a explodat lângă ei: Unde sa plec? Ce fac cu animalele, le iau la bloc, la Tulcea?

Cu puțin înainte de miezul nopții, locuitorii din Tulcea și Galați au primit mesaje de Ro Alert prin care erau avertizați să stea în case pentru că există pericolul să cadă obiecte din cer. Pe malul celălalt al Dunării au început să se audă explozii. La scurt timp, un incendiu a izbucnit într-o zonă cu vegetație de pe malul fluviului, în satul Plauru, din comuna Ceatalchioi.

Dormeam și s-a auzit deodată o bubuitură și am ieșit afară toți. (n.r., întrebare: Aveați unde să vă ascundeți?) Cât mai departe de ferestre sau dacă nu, să mergem la adăpost.

Unde să plec? Am unde să plec, dar ... ce fac cu animalele, le iau la bloc, la Tulcea?

(n.r., întrebare: Cum trăiți așa?) Trăim și noi cum putem. (n.r., întrebare: Ați primit mesaj Ro Alert?) Nu, că nu am nici telefon bun, de ăsta mai performant.

Zona a fost izolată, până când la fața locului au ajuns echipe ale Armatei.



General de brigadă Constantin Spînu, directorul de comunicare al MApN: În jurul orei 5.00 în această dimineață s-a raportat descoperirea unui crater de dronă. Este posibil să fi existat explozie la impact, în apropierea malului drept al brațului Chilia, pe teritoriul României, la aproximativ 3 km vest de Plauru.



Purtătorul de cuvânt al MAPN a declarat că nu este vorba despre un atac intenționat care să vizeze teritoriul României. Totuși, autoritățile sunt în alertă, mai ales că zona este populată. În cele trei situații precedente, pe teritoriul României au ajuns doar resturi de drone, în diferite zone din Tulcea, toate fiind doborâte în zbor de apărarea ucraineană.



Criza dronelor a fost analizată și în CSAT. Membrii Consiliului consideră că incidentele cu fragmente de drone căzute pe teritoriul nostru au adus războiul și mai aproape și au crescut riscul de escaladare.



DISCUŢIE DESPRE DRONE ÎN CSAT

În cadrul ședinței, Ministerul Apărării Naționale a prezentat un set de măsuri concrete pentru creșterea capacității de supraveghere aeriană, detecție și intervenție, în funcție de situație, în regiunile din proximitatea obiectivelor ucrainene vizate de atacurile ruse.​ (Sursa: Administrația Prezidențială)



Dronele kamikaze Shahed lansate de ruși au vizat infrastructura portuară de pe Dunăre și au provocat pagube importante, inclusiv în zonele rezidențiale.



Am auzit zgomotul unei drone Shahed, am reușit să îmi pun repede o haină pe mine și am ieșit.



M-am ascuns într-o altă cameră, intermediară, unde sunt doi pereți, și în acest timp a nimerit casa vecină. A distrus tot ce aveam în casă: mi-a făcut geamurile țăndări, nu mai am uși, geamuri, acoperiș. Nu mai am nimic.

Sistemul antiaerian ucrainean a reușit să doboare o parte din drone.

