Panică și îngrijorare pe malul românesc al Dunării, după drona care a căzut aproape de comuna Nufăru, în județul Tulcea

Drona care a căzut în apropierea localității tulcene Nufăru a fost văzută de mai mulți localnici. Doi dintre ei au și sunat la 112 să povestească ce s-a întâmplat. Oamenii au început să se obișnuiască cu exploziile ce răsună de pe malul ucrainean al Dunării la fiecare atac al Rusiei. Știu și cum se aud dronele în zbor.

Marian Dumitru, localnic din Nufăru: S-a auzit zumzăitul pe care l-am mai auzit în filmările acelea de la Chilia. Am ieșit afară și, pe cursul Dunării, dinspre Tulcea, am văzut că pleca spre Nufăru. Fiind localnic din Nufăru, având familie, părinți, copii, acolo, am stat … și acum se ridică părul pe mine ...



Marian Dumitru spune că a fost convins că drona a căzut în comună.



Marian Dumitru, localnic din Nufaru: Am crezut că a ajuns deasupra localității Nufăru și va exploda. Când s-a oprit zumzetul acela, s-a auzit un fel de fâșâit, o explozie puternică, și o flacără.

Oamenii se tem de ce e mai rău, mai ales că locul unde a căzut drona se află la un kilometru distanță de o unitate militară. Primarul spune însă că nici vorbă de îngrijorare în comună.



Ciprian Solomencu, primar comuna Nufăru: Doi reprezentanţi de la IGSU şi cu reprezentantul nostru, şeful SVSU, i-am trimis la cei mai vulnerabili, în vârstă şi singuri, şi am făcut o campanie de informare. (n.r., întrebare: Ce anume li s-a transmis oamenilor?) Li s-a transmis să stea calmi, cuminţi, nu s-a întâmplat nimic, nu este niciun atac, nu urmează niciun război.

Secretarul general adjunct al NATO a subliniat că nu a fost vorba de un atac deliberat împotriva țării noastre și a precizat că Alianța Nord Atlantică se adaptează continuu provocărilor militare din zonă.



Mircea Geoană, adjunctul secretarului general al NATO: La Vilnius, liderii noștri au aprobat o nouă generație de planuri de apărare pentru teritoriul aliat, în speță pentru Flancul Estic și pentru România. Care include și mai multe sisteme de apărare antirachetă, și mai multe forțe, trupe, mai mulți senzori. Aceste planuri de apărare sunt în plină implementare.



Ministerul Apărării a confirmat că resturile găsite pe câmpul de lângă Nufăru aparțin unei drone similare cu cele folosite de armata rusă și că expertizarea acestora continuă, pentru a stabili circumstanțele incidentului.

