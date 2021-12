Pandemia nu e FAKE NEWS. Tu știi adevărul | Președintele Societății Române de Obstetrică și Ginecologie: Au pierdut lupta cu viața în aceste luni prea multe gravide nevaccinate

Una dintre cele mai întâlnite afirmații care se încadrează la categoria fake news este cea despre nerecomandarea vaccinurilor gravidelor.

"Încă din ianuarie, acest an, noi am recomandat vaccinarea anti-COVID pentru gravide și, bineînțeles, am continuat puternic tot acest an, toți specialiștii noștri, toți obstetricienii din țară au recomandat vaccinarea anti-COVID gravidelor, pentru că s-a dovedit că gravidele au un risc mai mare de a face o boală gravă, o formă severă a bolii, și pe de altă parte un risc mai mare de a ajunge în terapie intensivă sau chiar și de deces", a explicat medicul.

"Și din păcate, intervalul acesta ultim din toamnă ne-a arătat acest lucru, au pierdut lupta cu viața prea multe gravide în aceste luni, au ajuns în terapie intensivă sau au pierdut sarcina prea multe gravide, bineînțeles, nevaccinate", a adăugat conf. dr. Radu Vlădăreanu, președintele Societății Române de Obstetrică și Ginecologie.

