Palatul Parlamentului s-a transformat pentru o seară într-un ecran uriaș. 30 de mii de oameni au fost prezenți la iMapp Bucharest

Cea de-a VII-a ediție a evenimentului iMapp Bucharest a avut ca temă modul în care oamenii își reiau treptat viața.

Cu titlul "THE SHOW MUST GO ON" , artiștii în video mapping au prezentat domenii cu impact în societatea contemporană.

Spectacolul a fost plin de culoare, iar imaginile și muzica i-au încântat pe cei prezenți.

30 de mii de oameni au fost prezenți în fața Palatului Parlamentului, care s-a transformat într-un ecran uriaș, de 23 de mii de metri pătrați.

Concursul de anul acesta a fost câștigat de regizorul și artistul vizual Jonas Denzel, aflat pentru prima dată la iMapp.

"Întotdeauna pentru noi este important ca proiecţia de lumină să fie interactivă, pentru ca oamenii să interacţioneze cu spectacolul. Este foarte frumos aici, oamenii sunt minunaţi, au aplaudat, s-au simţit bine şi este minunat", a declarat el.

ŞTIRILE ZILEI