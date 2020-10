Pălăria căpitanului Jack Sparrow, geaca lui Tom Cruise din ''Top Gun'' sau cizmele din ''Pretty Woman''. 1.000 de obiecte de recuzită din filme celebre, la licitație online

Recuzită din filme, scoasă la licitație

Recuzita, care face parte din Prop Store Entertainment Memorabilia Live Auction, a fost colecţionată de patronul Prop Store, Stephen Lane, prin reţeaua sa de cineaşti, actori şi membri ai echipelor de filmare, companii de producţie şi colecţionari.

''Prop Store a luat naştere din pasiunea mea de colecţionar aşa că totul se reduce la bucuria căutării'', a declarat pentru Reuters Lane, din depozitul companiei sale din Rickmansworth, în apropiere de Londra.

''Multe dintre aceste artefacte sunt aruncate pur şi simplu la finalul producţiei sau aşa se obişnuia odinioară. Sunt pur şi simplu eliminate sau vândute. Iar asta înseamnă că se risipesc'', a spus Lane.

O parte din obiectele din lista de anul acesta au apărut pe neaşteptate.

Lane, un fan pasionat al francizei ''Star Wars'', a descoperit, pe când se afla în vizită la unul dintre membrii echipei de filmare, care avea expus un întreg tezaur de obiecte de recuzită din celebra serie SF în propria locuinţă, o altă comoară: globul de cristal pe care David Bowie l-a folosit în filmul ''Labyrinth''.

''Am petrecut vreo trei ore într-o cameră uitându-ne la toată recuzita din 'Star Wars', iar la parter era un obiect despre care au crezut că nimeni nu va fi interesat, iar eu am spus 'avem cireaşa de pe tort chiar aici'''. ''Aceasta este partea interesantă a ocupaţiei mele'', a spus Lane referindu-se la globul din cristal, care, potrivit estimărilor, s-ar putea vinde contra unei sume cuprinse între 10.000 şi 15.000 de lire sterline.

În total, peste 900 de obiecte provenind din peste 350 de filme şi emisiuni de televiziune vor fi scoase la vânzare în cadrul unei licitaţii online care se va desfăşura timp de două zile, pe 1 şi 2 decembrie.

Printre piesele de rezistenţă se numără sabia laser din recuzita personajului Obi-Wan Kenobi în ''Star Wars: Revenge of the Sith'', estimată la o valoare cuprinsă între 80.000 şi 120.000 de lire sterline, pălăria din fetru purtată de personajul Joker, interpretat de Jack Nicholson, în pelicula ''Batman'' (1989), estimată la o sumă cuprinsă între 20.000 şi 30.000 de lire sterline şi costumul sport MI6 purtat de James Bond în ''Skyfall'', estimat la 15.000 de lire sterline.

În lotul scos la licitaţie se mai află şi geaca din piele roşie purtată de Brad Pitt în ''Fight Club'' (1999), estimată la o sumă cuprinsă între 20.000 şi 30.000 de lire sterline, pălăria căpitanului Jack Sparrow din ''Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides'', estimată la o sumă cuprinsă între 10.000 şi 15.000 de lire sterline, şi casca purtată de Tom Hanks în ''Saving Private Ryan'', semnată de actor, colegii de distribuţie şi regizorul Steven Spielberg, estimată la o sumă cuprinsă între 10.000 şi 15.000 de lire sterline.

Geaca din piele a personajului Pete ''Maverick'' Mitchell, interpretat de Tom Cruise în ''Top Gun'', este estimată ca valorând între 12.000 şi 16.000 de lire sterline, iar cizmele din ''Pretty Woman'', la o sumă cuprinsă între 10.000 şi 15.000 de lire sterline.

Printre loturile cu valoarea cea mai mare se află şi costumul complet al personajului Neo, interpretat de Keanu Reeves în ''The Matrix Reloaded'' (2003), cu o estimare de preţ cuprinsă între 40.000 şi 60.000 de lire sterline.

Costumul din piele de şarpe purtat de Bill Nighy în ''Love Actually'' ar putea fi achiziţionat pentru o sumă mai modestă, în jurul valorii de 400 de lire sterline.

Pandemia a avut un efect neaşteptat asupra interesului în ceea ce priveşte obiectele de colecţie din lumea filmului, a mai spus Lane.

''Numărul vizitatorilor pe site-ul nostru de licitaţii a explodat pur şi simplu anul acesta'', a precizat el. ''Ne-am gândit că o explicaţie pentru acest fapt, ar fi că oamenii pur şi simplu nu mai fac lucruri distractive. Nu mai călătoresc, nu se mai deplasează dintr-un loc într-altul'', a încheiat el.

(sursa: Agerpres)

ŞTIRILE ZILEI