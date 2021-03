Pădurile, ca mijloace de trai: Cum susțin viața oamenilor și a planetei. 3 martie este Ziua mondială a vieţii sălbatice

Ziua mondială a vieţii sălbatice este marcată, în fiecare an, la data de 3 martie. În 2021, tema acestei zile este "Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet", un mod de a evidenţia rolul central al pădurilor, speciilor forestiere şi serviciilor ecosistemice în susţinerea mijloacelor de trai a sutelor de milioane de oameni la nivel global şi, în special, a comunităţilor indigene şi locale care au legături istorice cu zonele împădurite şi cele adiacente pădurii.